Moto G8 Play e E6 Play, immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Motorola ha organizzato un evento per il 24 ottobre, durante il quale dovrebbe essere annunciato il Moto G8 Plus. Nelle ultime ore sono trapelate indiscrezioni su altri due smartphone che potrebbe debuttare la prossima settimana, ovvero Moto G8 Play e Moto E6 Play, versione più economica del Moto E6 Plus.

Moto G8 Play

La serie Moto G ha contribuito maggiormente alla crescita di Motorola, ma negli ultimi mesi il produttore statunitense ha puntato molto sulla serie Motorola One con l’annuncio di diversi modelli. Non stupisce quindi che alcune caratteristiche estetiche verranno “trasferite” alla nuova serie Moto G8. Il modulo fotografico posteriore del Moto G8 Play ha infatti un design simile a quello del Motorola One Macro, del quale potrebbe essere considerata la versione più economica. Scompare quindi il famoso modulo di forma circolare.

La fotocamera principale nell’angolo superiore sinistro dovrebbe avere un sensore da 13 megapixel. Per le altre due si prevedono invece un’ottica grandangolare e un sensore di profondità. Nel modulo c’è infine il flash dual LED. Manca l’autofocus laser del Moto G8 Plus. La fotocamera frontale nel notch a goccia potrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. Altre possibili specifiche sono: schermo Max Vision da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel), processore MediaTek Helio P60, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 4.000 mAh.

Moto E6 Play

Il Moto E6 Play è uno smartphone di fascia bassa con schermo 18:9. Si notano infatti le cornici piuttosto grandi. La cover è in plastica e c’è una singola fotocamera posteriore con flash LED. Lungo i bordi superiore e inferiore ci sono invece il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Sul retro si può vedere il lettore di impronte digitali (sotto il logo Motorola). Non ci sono ulteriori dettagli sullo smartphone.