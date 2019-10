Samsung presenta in Italia i Lifestyle TV 2019

Filippo Vendrame,

Samsung ha presentato in Italia i suoi Lifestyle TV 2019. Trattasi di televisori che rappresentano la perfetta fusione tra design e tecnologia. Samsung ha quindi portato in Italia i nuovi modelli The Frame e The Serif 2019, entrambi dotati di tecnologia QLED con risoluzione 4K per garantire alle persone una qualità di visione di altissimo livello.

Dal punto vi vista tecnico, questi modelli raggiungono il 100% del volume colore per offrire immagini dai colori più vivaci e accurati. Inoltre, dispongono dello standard HDR10+ che consente di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati dinamici per ottenere una riproduzione delle immagini dall’impatto visivo sorprendente.

Samsung The Frame 2019 si caratterizza per la modalità Art Mode che permette, una volta spento, di visualizzare immagini e foto personali o di scegliere tra più di 1.000 opere d’arte disponibili nel Samsung Art Store. TV che diventa, così, un vero e proprio “quadro” in grado di impreziosire il salotto di casa.

Gradevole ed elegante da tutte le angolazioni, il TV si integra alla perfezione con l’ambiente anche grazie alla staffa No Gap Wall-Mount che consente di appendere il televisore senza spazi tra il dispositivo e la parete garantendo un risultato pulito e impeccabile. L’estetica di The Frame è personalizzabile scegliendo una delle tre cornici magnetiche per consentire agli utenti di cambiare facilmente il design del proprio TV adattandolo all’ambiente in cui si trova.

Samsung ha voluto dotare The Frame del cavo One Invisible Connection, un unico collegamento sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione sia i dati A/V eliminando l’ingombro dei cavi sotto il televisore.

Il nuovo Samsung The Serif è stato progettato dai designer Ronan ed Erwan Bouroullec che sono riusciti a creare un’estetica davvero unica. The Serif si contraddistingue anche per la base elegante e l’inconfondibile profilo a “I” maiuscola del carattere tipografico serif, oggi ancora più netto e sofisticato per un TV dal look in grado di arricchire ogni stanza.

La speciale finitura del TV abbina stile e resistenza, trasformando The Serif in un oggetto decorativo che si fonde perfettamente con l’ambiente. Quando viene utilizzato come TV, The Serif offre contrasti profondi, neri scuri e un volume colore del 100% per la migliore esperienza di visione possibile. La modalità Ambient Mode aggiornata di Samsung fornisce informazioni, come notizie e aggiornamenti meteo, oltre alla possibilità di visualizzare immagini e fondersi in qualsiasi spazio quando il televisore è spento, migliorando la funzionalità complessiva di The Serif. Infine, con la pratica funzione NFC, tecnologia per la comunicazione a corto raggio, è possibile ascoltare la musica sul cellulare direttamente sul TV The Serif semplicemente appoggiando lo smartphone sul televisore.

Samsung ha reso questi suoi nuovi televisori ancora più smart grazie alla presenza di Bixby che offre alle persone la possibilità di controllare questi prodotti con la voce. Gli Smart TV Samsung 2019 sono anche compatibili con Amazon Alexa e l’Assistente Google e integrano la nuova app per i contenuti video di iTunes e il supporto per Apple AirPlay 2.