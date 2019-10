WhatsApp, la beta porta nuova schermata iniziale

Candido Romano,

Continua lo sviluppo per la Dark Mode di WhatsApp, che si aggiorna per Android con la beta numero 2.19.297. Già durante gli ultimi due aggiornamenti si sono viste delle novità da parte degli sviluppatori, che sono concentrati nella costruzione di questa modalità molto attesa. Questa volta invece con la beta arriva una sola novità, cioè la nuova Splash Screen, la schermata iniziale che si vede all’avvio dell’app.

Si tratta della schermata di caricamento in cui si vede il famoso logo di WhatsApp al centro di uno sfondo bianco. Il sempre ben informato WABetainfo dice che questo cambiamento è disponibile per tutti gli utenti che hanno scaricato la beta, quelli che ovviamente hanno aggiornato all’ultima versione. C’è però un’altra novità a cui gli sviluppatori di WhatsApp lavorano e che è stata scovata, anche se ancora non disponibile.

Parliamo della stessa Splash Screen ma in versione Dark, per ora disabilitata di default. Cosa fa venire in mente il termine “Dark”? Ovviamente proprio la modalità scura, che invaderà quindi anche la schermata iniziale. Questa è ancora disabilitata perché purtroppo la Dark Mode non è ancora disponibile su WhatsApp, ma a quanto pare la società ha schiacciato l’acceleratore sullo sviluppo.

Il suo sviluppo va infatti avanti da più di un anno e nelle ultime settimane si sono visti molti passi in avanti, come il miglioramento del layout degli adesivi e dello sfondo delle emoji, resi ora scuri. Inoltre sono state riportate anche le alcune schermate in cui si vede una nuova sezione chiamata in inglese “Theme”, che probabilmente in italiano sarà localizzata in “Tema”. Ci saranno tre possibilità:

Light theme: è il tema classico che si vede ora in WhatsApp

Dark theme: scegliendo questa opzione si attiverà praticamente la Dark Mode

System default: in questo modo WhatsApp passerà automaticamente al tema scuro automaticamente quando arriva la sera