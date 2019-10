Xiaomi Mi 9 Lite in Italia con Vodafone

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che lo Xiaomi Mi 9 Lite può essere acquistato in Italia a partire dal 19 ottobre. Gli utenti troveranno lo smartphone in tutti i Vodafone Store e nelle principale catene dell’elettronica di consumo. Xiaomi ha quindi sottoscritto un accordo di esclusività con Vodafone. Stranamente il prezzo del modello più economico della serie è superiore a quello del Mi 9T.

Il Mi 9 Lite ha una cover in vetro e uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. Quest’ultima permette di ottenere scatti più nitidi da 8 megapixel, utilizzando la tecnica Super Pixel 4-in-1. Il target dello smartphone (generazione Instagram) è testimoniano dalla presenza di numerose funzionalità IA, tra cui riconoscimento automatico della scena, selfie panoramico e modalità Bellezza.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 8 e 2 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard con apertura f/1.79 e ultra grandangolare (118 gradi), mentre il terzo viene sfruttato per rilevare la profondità. Il passaggio alla modalità ultra grandangolare viene suggerita quando lo smartphone rileva edifici, luoghi o persone in gruppo. L’intelligenza artificiale corregge l’eventuale distorsione dell’immagine.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono anche presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, l’emettitore ad infrarossi e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.030 mAh e supporta la ricarica rapida da 18 Watt.

Sotto il nuovo logo Xiaomi sul retro c’è un LED multicolore che viene attivato per le notifiche e per seguire il ritmo della musica. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Nei prossimi mesi è previsto l’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11.

Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Aurora Blue e Onyx Black. L’operatore telefonico offre il Mi 9 Lite anche in abbinamento al piano Vodafone RED Unlimited. Il prezzo intero è 399,99 euro, superiore ai 329,90 euro necessari per l’acquisto dello Xiaomi Mi 9T con processore Snapdragon 730, 64 GB di storage e fotocamere posteriori da 48, 8 e 13 megapixel (standard, tele con zoom ottico 2x e ultra grandangolare).