Facebook testa la Dark Mode su desktop

Candido Romano,

Dark Mode, tema scuro, modalità scura: sono tanti i nomi per chiamare una moda del momento che sta coinvolgendo tantissime applicazioni. Anche Facebook in versione desktop sta ultimamente testando l’interfaccia scura. Le segnalazioni arrivano proprio dagli utenti, che ultimamente hanno ricevuto un invito per testare un nuovo design a cui Facebook sta lavorando.

Questo nuovo design pare essere proprio quello di cui la stessa Facebook ha parlato lo scorso maggio alla conferenza F8. Alcuni dicono che il design della Dark Mode su Facebook assomiglia a quello di Twitter, perché è formato da un’organizzazione più pulita delle informazioni, un testo più grande e varie modifiche per trovare più velocemente i contenuti.

La notizia in sé potrebbe essere quindi quella di un nuovo design per desktop a cui Facebook sta lavorando e testando, anche se la funzionalità che scurisce tutta l’interfaccia è una delle novità che più attendono gli utenti. Questa sarebbe attivabile da una voce presente tramite un pulsante inserito nella barra di navigazione laterale. Bisogna in ogni caso ricordare che questa è una beta piuttosto circoscritta, infatti vari utenti hanno riscontrato diversi problemi di leggibilità.

Insomma lo sviluppo non è assolutamente concluso e prima della disponibilità al pubblico dovranno essere risolti alcuni problemi. In ogni caso attualmente pare che non si possa entrare forzatamente in questa beta e non ci sono ulteriori informazioni per la Dark Mode in versione mobile.

Intanto ad aspettare ci sono anche gli utenti WhatsApp, i cui sviluppatori sono ora concentrati soprattutto per lo sviluppo della F