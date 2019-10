Treppiedi per smartphone: i migliori

Filippo Vendrame,

I produttori di smartphone stanno puntando moltissimo sulle qualità fotografiche dei loro device. Oggi, molti top di gamma e non solo, offrono qualità fotografiche proprie di molte fotocamere digitali compatte. Questo significa che sono perfetti per scattare foto del tipo “punta e clicca” con risultati davvero molto apprezzabili, anche in condizione di bassa luminosità. Ma gli smartphone offrono ancora molto di più sui video grazie alla possibilità di riuscire a registrare filmati stabilizzati con risoluzione 4K. In alcuni casi, nelle riprese i dispositivi mobile vengono utilizzati addirittura in ambiti quasi professionali.

Per migliorare la resa degli smartphone in ambito fotografico è possibile abbinare dei treppiedi del tutto simili a quelli utilizzati per le fotocamere classiche. La differenza è che dispongono di un particolare attacco a gancio che permette di fissare saldamento uno smartphone. I risultati sono molto interessanti perché gli utenti potranno concentrarsi maggiormente sulla qualità degli scatti sapendo che il loro smartphone sarà saldamente appoggiato su di un supporto dedicato.

Treppiedi per smartphone, come sceglierli

I treppiedi per gli smartphone hanno spesso anche alcune funzioni smart. Accanto a modelli basici, ce ne sono altri dotati di telecomandi Bluetooth che consentono di scattare la foto anche senza interagire fisicamente sullo smartphone. Alcuni modelli possono pure essere trasformati in comodi selfie stick per scattare foto in particolari posizioni. I treppiedi possono poi avere altezze differenti. La scelta delle caratteristiche dipende molto dall’obiettivo che si si prefigge ma il punto di partenza è sempre quello di puntare su di un dispositivo di qualità. Il suggerimento è quello di lasciare stare prodotti generici, senza feedback e proposti a prezzi davvero ultra contenuti.

Ecco quindi una selezione di alcuni dei più interessante treppiedi per smartphone da poter acquistare.

Treppiedi per smartphone: quali acquistare

BlitzWolf – Bastone Selfie Treppiede : trattasi di un mini tripode versatile, treppiede da tavolo e bastone selfie. È possibile separare il controller dal bastone e utilizzarlo come un telecomando portatile. Lunghezza massima: 67.9cm (include lunghezza massima del morsetto: 8.5cm).Prezzo di 19,99 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

: trattasi di un mini tripode versatile, treppiede da tavolo e bastone selfie. È possibile separare il controller dal bastone e utilizzarlo come un telecomando portatile. Lunghezza massima: 67.9cm (include lunghezza massima del morsetto: 8.5cm).Prezzo di 19,99 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) BaoLuo treppiede flessibile : trattasi di un mini treppiede molto particolare. Le gambe, infatti, sono flessibili e permettono di fissarlo praticamente ad ogni sostegno. Molto comoda la possibilità di poterlo portare sempre in viaggio per scattare foto molto particolari con lo smartphone.Prezzo di 17,84 euro. (Scopri lo sconto su Amazon)

: trattasi di un mini treppiede molto particolare. Le gambe, infatti, sono flessibili e permettono di fissarlo praticamente ad ogni sostegno. Molto comoda la possibilità di poterlo portare sempre in viaggio per scattare foto molto particolari con lo smartphone.Prezzo di 17,84 euro. (Scopri lo sconto su Amazon) Hitchy – Treppiede per smartphone è disponibile in tre misure differenti. Realizzato in lega di alluminio, è sia leggero che resistente. Dotato di un supporto per smartphone universale che si adatta a quasi tutti i tipi di telefoni sul mercato. Presente anche un comodo pulsante Bluetooth.Prezzo di 15,29 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

è disponibile in tre misure differenti. Realizzato in lega di alluminio, è sia leggero che resistente. Dotato di un supporto per smartphone universale che si adatta a quasi tutti i tipi di telefoni sul mercato. Presente anche un comodo pulsante Bluetooth.Prezzo di 15,29 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) Peyou – Treppiede Smartphone: dispone di piedini antiscivolo e livella a bolla. Ha un’asta centrale regolabile e viene fornito con una custodia resistente all’acqua. Il cavalletto è leggero e mobile, con le sue gambe in lega di alluminio e testa di montaggio a 3 vie. Dispone pure di un supporto universale per smartphone. Telecomando bluetooth wireless.Prezzo di 20,99 euro. (Acquista su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)