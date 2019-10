Catalogo Netflix: serie TV e film novembre 2019

Matteo Tontini,

Netflix a novembre 2019 regalerà una vagonata di contenuti di qualità ai suoi abbonati, soprattutto per quanto riguarda i film originali.

Se già il mese di ottobre era stato carico di buoni titoli, il prossimo farà venire l’acquolina in bocca a tutti gli utenti: anzitutto per The Irishman, pellicola diretta da Martin Scorsese con Robert De Niro e Al Pacino, e poi per Il Re, film storico incentrato su Enrico V d’Inghilterra. Tornano poi alcune serie TV di punta, come The Crown con la sua terza stagione e The End of the F***ing World con la seconda. Infine, Netflix porta la magia del Natale sulla piattaforma con una serie di produzioni a tema, tra cui spicca il film d’animazione Klaus.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite di novembre 2019.

Catalogo Netflix: uscite di novembre 2019

1 novembre

Atypical 3 (serie TV): Il mese inizia con l’uscita della terza stagione della serie incentrata su Sam e la famiglia Gardner.

(serie TV): Nuovo show incentrato su uno studente che spinge quattro adolescenti a dar vita a un movimento che, tuttavia, non riescono più a controllare e sfocia nella rivolta. American Son (film): Film incentrato su una problematica coppia interrazziale che cerca notizie del figlio scomparso mentre le tensioni aumentano in una stazione di polizia in Florida.

L’uomo senza gravità (film): Diretto da Marco Bonfanti, il film narra la storia di un bambino di nome Oscar che, sin dalle prime ore di vita, manifesta una caratteristica particolare: fluttua nell’aria, come se non avesse peso.

(film): Diretto da Marco Bonfanti, il film narra la storia di un bambino di nome Oscar che, sin dalle prime ore di vita, manifesta una caratteristica particolare: fluttua nell’aria, come se non avesse peso. Un safari per Natale (film): Commedia natalizia che racconta la storia di una donna, appena separata, che parte per l’Africa: proprio lì troverà un nuovo scopo e, forse, il suo cuore tornerà a battere.

5 novembre

The End of the F***ing World 2 (serie TV): Torna la storia di James e Alyssa nella seconda stagione della serie comedy dai toni cringe e drammatici.

8 novembre

Let it snow (film): Seconda commedia natalizia in arrivo a novembre 2019 su Netflix, stavolta incentrata su un gruppo di giovani liceali in una cittadina colpita da una tempesta di neve alla vigilia di Natale.

15 novembre

El Club (serie TV): Show incentrato su alcuni giovani messicani ribelli che iniziano a spacciare ecstasy e per scontrarsi con altri narcotrafficanti.

House Arrest (film): La pellicola racconta la storia di un uomo che decide di proteggersi dagli attacchi del mondo moderno rinchiudendosi in casa.

17 novembre

The Crown 3 (film): Terza stagione della serie biografica dedicata alla Regina Elisabetta.

21 novembre

Un cavaliere per Natale (film): Un’insegnante di scienze delle scuole superiori dovrà aiutare un cavaliere medievale a tornare alla sua epoca, ma finirà per innamorarsi di lui.

22 novembre

Alto mare 2 (serie TV): Seconda stagione della serie spagnola ambientata negli anni ’40 su un transatlantico.

27 novembre

The Irishman (film): In un film con con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, Martin Scorsese racconta attraverso gli occhi di un sicario la criminalità organizzata negli Stati Uniti del dopoguerra.

28 novembre

Buon quel che vi pare (serie TV): La serie racconta lo stress delle festività natalizie affrontato da un padre quando sua figlia gli presenta il nuovo fidanzato.

