DJI porta in Italia RoboMaster S1

Filippo Vendrame,

DJI porta ufficialmente RoboMaster S1 in Italia. Presentato lo scorso giugno, trattasi di un robot educativo che permette alle persone di iniziare a muovere i primi passi nel mondo della robotica, della programmazione e dell’intelligenza artificiale. Un prodotto che ottiene due risultati. Il primo è quello di far divertire le persone a montarlo e a programmarlo. In secondo luogo, assolve in pieno le sue funzioni educative visto che permette di imparare la base delle programmazione e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale abbinata alla robotica.

DJI Robomaster S1 arriva completamente smontato e gli utenti dovranno assemblarlo pezzo per pezzo oltre a doverlo programmare per farlo muovere. Ma chi pensa che sia un giocattolo, sbaglia. DJI Robomaster S1 è un prodotto assolutamente sofisticato. Dispone di ben 31 sensori, 46 componenti programmabili, una fotocamera frontale da 5 MP che permette di gestirlo in FPV, 6 moduli AI programmabili e tanto altro ancora. In piccolo, un vero concentrato di tecnologia.

Si controlla via WiFi e DJI dichiara un range massimo di 140-180 metri in CE. Si gestisce attraverso l’app Robomaster. RoboMaster S1 supporta la programmazione Scratch e Python, consentendo agli utenti di applicare concetti matematici e fisici alla tecnologia AI. Gli utenti possono programmare funzioni S1 come effetti luminosi, movimenti gimbal e molto altro.

Con un massimo di 46 componenti personalizzabili, sei porte PWM (Pulse Width Modulation) e accessori personalizzati supportati, l’S1 è una fantastica introduzione al mondo della robotica, della programmazione e dell’AI.

Si tratta, sostanzialmente, della commercializzazione dell’idea della RoboMasters Competition, un evento che DJI organizza ormai da anni e che vede studenti scontrarsi competitivamente in una guerra di robot senza esclusione di colpi

RoboMaster S1 costa 549 euro con disponibilità alla fine di ottobre presso il DJI Store e tutti i rivenditori autorizzati.