DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 9^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna in occasione della 9^ giornata nell’ultimo weekend di ottobre, dopo il turno delle coppe europee che ha visto impegnate le Big a metà settimana. Sono ben due gli scontri attesi: la Roma che affronterà in casa il Milan e la Lazio che disputerà la difficile trasferta di Firenze. Come al solito saranno DAZN e Sky a spartirsi le partite di campionato: la piattaforma satellitare ne trasmetterà sette, il servizio streaming le restanti tre.

Gli abbonati Sky potranno inoltre accedere al canale DAZN1 (“DAZN One”) per seguire tutta la programmazione del servizio di Perform Group da un’unica piattaforma, grazie all’accordo raggiunto dalle due società. Tutto ciò sarà possibile fino al 2021, dopodiché i termini della collaborazione saranno da rivedersi: in questo modo, DAZN può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, mentre Sky torna ad avere il monopolio sulla Serie A. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 9^ giornata:

25/10/2019 Venerdì 20.45 Hellas Verona – Sassuolo SKY

26/10/2019 Sabato 15.00 Lecce – Juventus SKY

26/10/2019 Sabato 18.00 Inter – Parma SKY

26/10/2019 Sabato 20.45 Genoa – Brescia DAZN

27/10/2019 Domenica 12.30 Bologna – Sampdoria DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 Atalanta – Udinese SKY

27/10/2019 Domenica 15.00 SPAL – Napoli DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 Torino – Cagliari SKY

27/10/2019 Domenica 18.00 Roma – Milan SKY

27/10/2019 Domenica 20.45 Fiorentina – Lazio SKY

In questo turno di campionato, la piattaforma streaming trasmetterà le partite di Genoa, Bologna e Napoli. I genovesi dovranno riscattarsi dopo la brutta figura contro il Parma, sfidando un Brescia fiducioso dopo la buona prestazione a Firenze; il Bologna di Sinisa Mihajlovic giocherà in casa contro la Samp, nel tentativo di guadagnare qualche punto prezioso; infine, il Napoli cercherà di ottenere punti importanti contro la squadra ferrarese (al fine di rimanere agganciato ai vertici della classifica).