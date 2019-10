Google vuole diventare la guida per la Champions

Matteo Tontini,

Sebbene la UEFA Champions League sia già alla fase a gironi (inoltrata), Google ha deciso di cominciare a fare da guida alla competizione da qui al prossimo 30 maggio, data in cui si terrà la finale. Basta infatti digitare sul motore di ricerca “Champions League” per accedere a una vasta gamma di strumenti, utili per rimanere aggiornati sulla competizione.

Non mancano ovviamente i risultati dell’ultimo turno, così come il calendario, le classifiche, nonché notizie dettagliate come le formazioni dei club e i recenti rumor. Si tratta di una funzione speciale, disponibile sia su web che su dispositivi Android e iOS: potrebbe addirittura essere un po’ dispersiva per coloro che non seguono tanto la competizione europea, visto che ci sono diverse schede e addirittura le statistiche dei giocatori. Uno strumento completo, che potrebbe risultare persino più efficiente di alcuni siti di notizie sportive.

Potrebbe essere proprio quello di cui hanno bisogno coloro che vogliono seguire tutta la Champions League, senza perdersi nulla.