Selena Gomez e Apple: video con iPhone 11 Pro

Marco Grigis,

Apple e Selena Gomez insieme, per mostrare le funzionalità di ripresa del nuovo iPhone 11 Pro. La cantante statunitense ha infatti rilasciato il suo nuovo video, “Lose You To Love Me”, girato interamente con il nuovo smartphone di Cupertino. Contemporaneamente, Apple ne ha pubblicato un estratto sul proprio canale YouTube.

Il video musicale in questione fa parte dell’ormai pluriennale campagna “Shot On iPhone”, l’iniziativa voluta dal gruppo di Cupertino per dimostrare le capacità delle ottiche integrate nei suoi smartphone. Per questa tornata, l’artista e l’azienda californiana si sono accordati per delle riprese interamente eseguite con iPhone 11 Pro.

La clip mostra la cantante, intenta a intonare il suo struggente brano, in diverse sequenze in bianco e nero. L’obiettivo dello smartphone si avvicina e si allontana ripetutamente dalla popstar, in una sequenza ricca di dissolvenze. L’opera è stata realizzata dalla regista Sophie Muller, attiva sin dagli anni ’80 e nota per le sue collaborazioni con artisti di culto quali Annie Lennox, Bjork, Beyoncé e molti altri ancora.

Le immagini risultano decisamente professionali, segno dell’elevata qualità della tripla fotocamera del nuovo iPhone 11 Pro, anche se al termine del filmato condiviso da Apple appare una breve nota in cui si spiega l’uso di software aggiuntivi rispetto a quelli forniti in dotazione con lo smartphone.

Non è la prima volta che il gruppo di Cupertino avvia delle partnership con rappresentanti dell’universo della musica a stelle e strisce, sia per sponsorizzare l’universo iPhone che per la piattaforma di streaming musicale Apple Music. Le più note sono quelle con Taylor Swift, con cui il gruppo californiano ha stretto un’alleanza dopo iniziali polemiche all’apertura proprio di Apple Music, e il rapper Drake.