WhatsApp, come bloccare gli inviti ai gruppi

Candido Romano,

WhatsApp sta finalmente distribuendo una nuova funzionalità su iOS e Android, forse più attesa della Dark Mode e di altre novità. Si tratta infatti della possibilità di bloccare gli inviti ai nuovi gruppi. Con questa novità non ci si troverà mai più inseriti con la forza in un gruppo dal quale l’utente vuole uscire subito, ma certe volte non lo fa per educazione.

Una novità molto interessante per l’app, che punta sempre di più sulla privacy, come detto dallo stesso Mark Zuckerberg allo scorso F8. Fino ad ora non esisteva nessun metodo per bloccare gli inviti ai gruppi, quindi erano in tanti gli utenti che si lamentavano di trovarsi improvvisamente in chat formate da decine di persone, anche se ne conoscevano solo alcune. Questa nuova funzione quindi è un ulteriore controllo della privacy, che fornisce la possibilità di far aggiungere il proprio numero a un gruppo solo dai propri contatti, oppure bloccare proprio questa eventualità.

WhatsApp, come bloccare gli inviti

Si tratta di una vera e propria blacklist, dato che tutti gli utenti possono ora creare una lista nera di account e e persone che non potranno aggiungere il proprio numero a un nuovo gruppo. Per bloccare definitivamente gli inviti ai gruppi WhatsApp, bisogna andare in Impostazioni, Account e Privacy. Nella nuova finestra selezionare la voce Gruppi, selezionare poi Chi può aggiungermi ai gruppi e scegliere tra le tre opzioni: Tutti, I miei contatti, o I miei contatti eccetto.

Con Tutti l’utente consentirà a chiunque abbia il suo numero di aggiungerlo in un gruppo, con I miei contatti fornirà questa possibilità solo ai propri contatti, mentre la voce I miei contatti eccetto permetterà effettivamente di creare la lista nera dei contatti che non potranno aggiungere l’utente ai gruppi. In questo caso si potrà selezionare anche tutta la rubrica, che di fatto eliminerà quasi del tutto la possibilità di essere inseriti nei gruppi.