AliExpress apre il Global Shopping Festival 2019

Filippo Vendrame,

AliExpress si prepara all’11.11 Global Shopping Festival 2019 e per la prima volta apre anche i merchants non cinesi. La società ha fatto sapere, infatti, che quest’anno amplierà le opportunità per i consumatori di tutto il mondo di prendere parte all’11.11 Global Shopping Festival, ormai diventato un grande festival globale dopo essere partito 11 anni fa come un evento nazionale in Cina.

Nello specifico, verrà data la possibilità ai venditori locali di Italia, Spagna, Russia e Turchia presenti sulla piattaforma di prendere parte al più grande evento al mondo dedicato allo shopping online. AliExpress svelerà le sue offerte il 28 ottobre e tutti gli articoli potranno essere acquistati l’11 novembre. In Cina l’11.11 è conosciuto come il “Single Day” perché a livello grafico la data ricorda quattro bastoncini, un termine usato solitamente per riferirsi agli uomini e alle donne single.

Nel corso degli ultimi dieci anni, l’11.11 si è trasformato in un evento nazionale dedicato allo shopping non più pensato solamente per le persone single.

Oggi rappresenta il più grande evento di shopping al mondo di 24 h, arrivando a superare, per volume di vendite, il Black Friday e il Cyber Monday negli USA. Ora, nell’evento dell’undicesimo anno, ancora più consumatori di tutto il mondo possono partecipare e godersi le migliori offerte dell’anno grazie ad AliExpress. La piattaforma, infatti, opera in oltre 200 Paesi e Regioni in tutto il mondo.

Quest’anno, per la prima volta, parteciperanno anche i merchant locali di Russia, Spagna, Italia e Turchia rendendo il Festival più globale che mai.