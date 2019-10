Eni gas e luce mette al centro l’innovazione

Filippo Vendrame,

Eni gas e luce metta al centro innovazione e customer engagement. Due punti fondamentali della strategia dell’azienda che sono stati illustrati dall’amministratore delegato, Alberto Chiarini, durante un suo intervento nel corso all’evento finale di Open Italy 2019 dove sono stati presentati 10 progetti di co-innovazione multistakeholder, in occasione della 56esima edizione di Smau. Uno di questi progetti è stato realizzato dalla startup Milano Multiphysics proprio assieme a Eni gas e luce.

Un progetto molto interessante che fa leva su delle tecnologie molto importanti, come il machine learning, che troveranno sempre più largo spazio in futuro in tanti ambiti. Entrando nello specifico, questo progetto parte dal presupposto che Eni gas e luce deve comunicare al gestore della rete elettrica, cioè a Terna, la quantità di energia che i propri clienti consumeranno il giorno seguente. Comunicazione necessaria al fine di mantenere bilanciato il sistema. Per migliorare la performance di previsione è stato realizzato un modello per la previsione short-term della domanda di energia elettrica basato su simulazioni stocastiche e di machine learning che hanno dato vita ad algoritmi innovativi per processare dei dati in real time.

Un sistema innovativo che consente ad Eni gas e luce una maggiore precisione nei dati che fornisce quotidianamente a Terna. Questo progetto rispecchia fedelmente il DNA dell’azienda che punta molto sulle soluzioni innovative, come ha voluto sottolineare Alberto Chiarini.

L’innovazione per noi è importantissima, qui ne abbiamo un esempio, però ne potrei citare moltissimi altri. Sono tante le aree e i servizi dove c’è bisogno di innovazione. Pensiamo ad esempio agli aspetti dei nuovi servizi di efficienza energetica, generazione distribuita, demand response, mobilità elettrica, tutto quello che ha a che fare con la transizione energetica. Sono tantissimi i temi che richiedono innovazione e tecnologia per essere resi fruibili al cliente.

Eni gas e luce non punta solo all’innovazione perché lavora molto anche nel migliorare il rapporto con il cliente.

In tal senso, Alberto Chiarini ha aggiunto:

Un altro aspetto su cui stiamo lavorando è il customer engagement: i clienti sono i nostri asset e quindi per noi è importantissimo interagire con i clienti in modo efficiente e anche emozionante per riuscire a catturare l’attenzione.