Leasys CarCloud, l’auto si prende in abbonamento

Filippo Vendrame,

Con Leasys CarCloud, l’auto si può noleggiare come fosse un qualsiasi servizio in abbonamento come Netflix o Spotify. Non è una soluzione di noleggio a lungo termine tradizionale ma un qualcosa di profondamente differente che rende l’approccio all’auto un qualcosa di assolutamente inedito. Quando ci si iscrive a Netflix, per esempio, la formula prevede un tutto incluso con la possibilità di disdire quando si vuole.

Leasys CarCloud offre qualcosa di davvero molto simile. Trattasi, quindi, di un abbonamento all-inclusive che comprende l’auto con tutti gli annessi e connessi quali documenti, assicurazione e manutenzione. Il tutto con la massima libertà o quasi. Le persone potranno abbonarsi e quindi noleggiare l’auto con la possibilità di poter disdire in ogni momento. La durata minima del servizio è di un mese, quella massima di 12 mesi. Al termine dell’anno è comunque possibile rinnovare l’abbonamento.

Leasys CarCloud permette quindi di slegarsi dalla necessità di dover investire nell’acquisto di un’auto o di doversi legare ad onerosi noleggi a lungo termine. La parola chiave è flessibilità, proprio come negli abbonamenti di Netflix e Spotify.

Leasys CarCloud: come funziona

Questo servizio di noleggio di auto funziona in maniera davvero molto semplice. Due sono i piani offerti: CarCloud 500 e CarCloud Renegade & Compass. Entrambi prevedono un costo una tantum di iscrizione più un canone mensile.

CarCloud 500 permette di scegliere tra Fiat 500, 500X, 500L, 500L Wagon e 500L Cross. Costo di iscrizione 199 euro più canone mensile di 249 euro.

CarCloud Renegade & Compass permette di scegliere tra Renegade e Compass. Costo di iscrizione di 249 euro e canone mensile di 349 euro.

Viene data la possibilità anche di passare dall’abbonamento “base” a quello superiore a fronte di un pagamento di 99 euro. Da evidenziare due cose: la prima è che è previsto un limite chilometrico di 1500 Km al mese (0.09 euro al km l’eccedenza o in alternativa c’è il pacchetto extra da 3000 Km) e che l’abbonamento prevede un anno di iscrizione ad Amazon Prime.

La scelta di questo bonus non è fatta a caso. L’abbonamento si sottoscrive tutto online direttamente su Amazon. Basterà acquistare l’iscrizione per ottenere un codice da inserire nel sito ufficiale Leasys CarCloud e scegliere, poi, l’auto. Il ritiro potrà avvenire in uno dei 150 Leasys Mobility Store. In alternativa è possibile farsi consegnare l’auto a casa.

Come detto non c’è alcun impegno. Se non si fosse soddisfatti, già dopo una settimana si potrà disdire l’abbonamento. Si più cambiare l’auto in ogni momento con un preavviso minimo di 48 ore.

Leasys CarCloud è un’iniziativa di FCA Bank e Leasys. In futuro arriverà la possibilità di noleggiare altri modelli.