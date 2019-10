Amazon Music Unlimited: 90 giorni gratis

Filippo Vendrame,

90 giorni gratis di Amazon Music Unlimited. Questa è l’ultima ghiotta promozione che Amazon ha voluto offrire ai suoi clienti. Un’opportunità di poter provare un servizio che offre l’accesso in streaming ad oltre 50 milioni di brani musicali senza dover tirare fuori nemmeno un euro.

Approfittare dell’offerta è davvero molto semplice in quanto sarà sufficiente inserire il codice promozionale FTSWURYG cliccando su “Utilizza il codice sconto” all’interno della pagina dedicata a questa promozione. Prima di farlo, però, bisognerà aver effettuato il login al proprio account su Amazon.it. Completata questa rapida procedura, bisognerà premere su questo link ed iscriversi ad Amazon Music Unlimited.

Ovviamente ci sono delle specifiche limitazioni da avere ben in mente. L’offerta è rivolta solamente a tutti coloro che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited. L’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale. L’offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited. Ciascun cliente può usufruire dell’offerta promozionale una sola volta.

Inoltre, questo codice promozionale dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 4 novembre 2019. Da evidenziare che al termine del periodo gratuito, l’abbonamento continuerà al costo di 9,99 euro al mese. Tuttavia, gli utenti saranno in grado di poterlo disdire in ogni momento.