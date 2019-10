Catalogo Infinity: serie TV e film novembre 2019

Matteo Tontini,

Novembre 2019 aggiunge contenuti particolarmente interessanti al catalogo di Mediaset Infinity, soprattutto per quanto riguarda i film.

Se il mese di ottobre era stato appetibile in primis per i fan dei supereroi DC grazie all’arrivo di Shazam! e di tutti i film dedicati a Batman in risoluzione Ultra HD, a novembre tra i titoli più interessanti val la pena sottolineare Godzilla 2: King of the Monsters, Shining – Extended Edition, Il corriere – The mule e A Star Is Born. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Infinity di novembre 2019.

Catalogo Infinity: uscite di novembre 2019

1 ottobre

Shining – Extended Edition (film): Versione integrale del celebre thriller di Stanley Kubrick, che aggiunge parecchi minuti inediti alla pellicola.

(film): Versione integrale del celebre thriller di Stanley Kubrick, che aggiunge parecchi minuti inediti alla pellicola. Chi ha ucciso mio marito? (film): Un poliziotto viene ucciso in circostanze misteriose: sua moglie Sophie decide di andare sotto copertura per risolvere l’ultimo caso a cui lui stava lavorando.

(film): Un poliziotto viene ucciso in circostanze misteriose: sua moglie Sophie decide di andare sotto copertura per risolvere l’ultimo caso a cui lui stava lavorando. Una vita rubata (film): Un uomo rivede le priorità della sua vita in seguito a un attacco cardiaco, ma, quando cade sotto l’influenza di nuovi utenti amici, la moglie è costretta a tagliare ogni legame per salvare la famiglia.

4 novembre

La mummia (film): Noto film d’avventura ambientato nell’antico Egitto, tra sarcofagi e piramidi.

(film): Noto film d’avventura ambientato nell’antico Egitto, tra sarcofagi e piramidi. Relazione segreta (film): Una donna viaggia da Los Angeles a Seattle per cercare di impedire alla sorella di finire in prigione per un omicidio.

6 novembre

Suicide Squad (film): Film del 2016 basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics.

8 novembre

Prigioniero nel buio (film): Pellicola che racconta la storia di Victoria, trasferitasi in periferia in seguito al licenziamento, che inizia a sospettare la prigionia di qualcuno rinchiuso nella cantina del vicino.

(film): Pellicola che racconta la storia di Victoria, trasferitasi in periferia in seguito al licenziamento, che inizia a sospettare la prigionia di qualcuno rinchiuso nella cantina del vicino. Aquaman (film): Cinecomic di successo sul celebre supereroe DC interpretato da Jason Momoa.

12 novembre

Girlfriends’ Guide to Divorce 5 (serie TV): Quinta stagione della serie incentrata su Abby, una donna che riesce a trovare conforto nelle amiche divorziate dopo essersi separata dal marito.

(serie TV): Quinta stagione della serie incentrata su Abby, una donna che riesce a trovare conforto nelle amiche divorziate dopo essersi separata dal marito. Annabelle 2: Creation (film): Secondo capitolo dello spin-off di The Conjuring, incentrato sulla bambola maledetta.

14 novembre

Natale da chef (film): Cine-panettone del 2017 con Massimo Boldi nei panni di un aspirante chef.

15 novembre

Godzilla 2: King of the Monsters (film): Secondo capitolo del film incentrato sul gigantesco kaijuu distruttore.

La prova della verità (film): Thriller incentrato su un’investigatrice forense che riapre un vecchio caso chiuso in seguito all’assassinio di una giovane donna.

16 novembre

A Star Is Born (film): Remake del musical È nata una stella, che ha vinto l’Oscar per la migliore canzone grazie a Shallow.

(film): Remake del musical È nata una stella, che ha vinto l’Oscar per la migliore canzone grazie a Shallow. Mai lontano da qui (film): Lou si trasferisce con il fratellino da New York in una fattoria della Virginia ed è proprio lì che conoscerà la terra che ha ispirato gli scritti del padre.

22 novembre

Crimson peak (film): Pellicola di Guillermo del Toro su una giovane scrittrice che, trasferitasi in una misteriosa tenuta sulla cima di una collina, decide di scoprire quali segreti si nascondano nelle stanze.

(film): Pellicola di Guillermo del Toro su una giovane scrittrice che, trasferitasi in una misteriosa tenuta sulla cima di una collina, decide di scoprire quali segreti si nascondano nelle stanze. Batman: Hush (film): Film animato che segue le vicende di Batman nella sua battaglia contro un nuovo nemico chiamato Hush, il quale conosce ogni suo segreto.

Argo (film): Pellicola del 2012 vincitrice del premio Oscar al miglior film, racconta la storia della CIA che deve elaborare un delicato piano per salvare dei cittadini americani rifugiatisi nell’ambasciata canadese di Teheran.

27 novembre

Nurse – L’infermiera (film): Horror incentrato su un’infermiera gentile che di notte si trasforma in una sensuale cacciatrice di uomini infedeli, che uccide spietatamente.

(film): Horror incentrato su un’infermiera gentile che di notte si trasforma in una sensuale cacciatrice di uomini infedeli, che uccide spietatamente. The Sinner 2 (serie TV): Seconda stagione dello show incentrato su Harry Ambrose, detective che torna nella propria città natale per indagare sull’omicidio di due genitori commesso dal figlio di 11 anni.

28 novembre

The Good Place 3 (serie TV): Terza stagione dello show incentrato su Eleanor, una donna che, dopo essere stata investita da un camion, si risveglia nella parte dell’Aldilà dedicata alle persone buone consapevole di non meritare un posto simile.

29 novembre

Il corriere – The Mule (film): Clint Eastwood in un’intensa pellicola ispirata dalla storia di Leo Sharp, veterano di guerra ed esperto coltivatore di fiori, divenuto il più efficace corriere per il cartello di Sinaloa.

Tra gli altri contenuti che andranno ad arricchire il catalogo Mediaset Infinity di novembre 2019 si annoverano Un amico molto speciale, Le meraviglie del mare e The Detour (stagione 4).