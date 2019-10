Filippo Vendrame,

La Nintendo Switch è una console ibrida che ha avuto un enorme successo. L’idea del costruttore nipponico è stata quella di offrire una console che potesse essere sia portatile che da salotto. La Nintendo Switch può quindi essere tranquillamente utilizzata in giro, magari quando si è in viaggio ma anche a casa, collegandola alla TV attraverso la sua base. Un prodotto capace di accontentare un po’ tutte le esigenze. Ricapitolando velocemente le sue specifiche, la console dispone di uno schermo LCD touchscreen con risoluzione Full HD da 6,2 pollici.

Alla destra e alla sinistra della console sono presenti gli speciali controller chiamati “Joy-Con” che, all’occorrenza, possono essere sganciati per essere utilizzati separatamente in alcuni giochi multiplayer oppure collegati da un supporto ad hoc dando vita ad un gamepad tradizionale per console casalinga. La console può poi essere inserita nella sua docking station per poter essere collegata via cavo HDMI alla TV di casa come una console tradizionale.

In vendita ci sono diversi bundle che includono la console e un gioco. Un’ottima soluzione per poter iniziare subito a giocare approfittando di un prezzo più basso rispetto a quello che si pagherebbe acquistando la console ed il gioco separatamente. Bundle che si possono acquistare in molti negozi tra cui anche su Amazon dove spesso possono essere pure in offerta.

Nintendo Switch più gioco: le offerte Amazon

Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe Bundle : incluso un codice download per una copia di Mario Kart 8 deluxe. Prezzo da 439 euro. (Scopri le offerte su Amazon)

: incluso un codice download per una copia di Mario Kart 8 deluxe. Prezzo da 439 euro. (Scopri le offerte su Amazon) Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition + Pokémon: Let’s Go, Pikachu! + Poké Ball Plus : console decorata con le silhouettes di Pikachu e Eevee con Joy-Con e doking station speciali a tema Pikachu & Eevee. Poké Ball Plus inclusa nel bundle più una versione pre-installata di “Pokémon: Let’s Go, Pikachu!”. Prezzo da 450 euro. (Trova la promozione su Amazon)

: console decorata con le silhouettes di Pikachu e Eevee con Joy-Con e doking station speciali a tema Pikachu & Eevee. Poké Ball Plus inclusa nel bundle più una versione pre-installata di “Pokémon: Let’s Go, Pikachu!”. Prezzo da 450 euro. (Trova la promozione su Amazon) Nintendo Switch Diablo III: Eternal Collection – Limited : incluso Diablo III: Eternal Collection. Prezzo di 389,98 euro. (Acquista su Amazon)

: incluso Diablo III: Eternal Collection. Prezzo di 389,98 euro. (Acquista su Amazon) Nintendo Switch, Edizione Speciale Super Smash Bros. Ultimate – Limited: console con base e controller Joy-Con a tema Super Smash Bros più codice download per Super Smash Bros Ultimate. Prezzo da 475 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon)