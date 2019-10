Nokia 6.2 e Nokia 2720 Flip disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità in Italia dei Nokia 6.2 e Nokia 2720 Flip, entrambi svelati all’IFA 2019 di Berlino. Il primo è un’interessante smartphone di fascia media con PureDisplay e tripla fotocamera posteriore. Il secondo è invece un feature phone con design a conchiglia.

Nokia 6.2



Il Nokia 6.2 possiede un telaio in composito polimero, un materiale più resistente del policarbonato e più leggero dell’alluminio. Il PureDisplay da 6,3 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e supporta lo standard HDR10. Il notch a goccia ospita la fotocamera da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 636, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. In Italia è disponibile il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per le tre fotocamere posteriori, inserite in un modulo di forma circolare insieme al flash LED, sono stati scelti sensori da 16, 8 e 5 megapixel (standard, grandangolare e profondità). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la radio FM, il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, il pulsante per Google Assistant e il LED di notifica. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh.

Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock. Essendo uno smartphone Android One, il produttore garantisce due aggiornamenti per il sistema operativo e tre anni di patch mensili. Il Nokia 6.2 è disponibile nella colorazione nero ad un prezzo di 259,00 euro.

Nokia 2720 Flip



Il Nokia 2720 Flip è la versione moderna del Nokia 2720 Fold del 2009. Il feature phone ha uno schermo principale (interno) da 2,8 pollici e uno schermo esterno da 1,3 pollici che mostra data, ora, messaggi e chiamate in arrivo. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 205, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, slot microSD e fotocamera da 2 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Ci sono inoltre la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 1.500 mAh. Un pulsante permette di attivare Google Assistant o inviare SMS/chiamate di emergenza. Il sistema operativo è KaiOS. Il Nokia 2720 Flip è disponibile in due colori (nero e grigio). Il prezzo è 99,00 euro.