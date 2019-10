MediaWorld, volantino di Halloween con tasso zero

Filippo Vendrame,

Manca poco a Halloween e MediaWorld ha lanciato uno speciale volantino dedicato a questa ricorrenza. Valevole da oggi e sino al prossimo 3 novembre, questo volantino pone l’accento su di una serie di prodotti offerti anche in sconto, acquistabili a rate a tasso zero. Il finanziamento a tasso zero è valevole su tutti gli acquisti superiori a 199 euro. Per esempio, tra gli smartphone si menzionano il Samsung Galaxy Note 10+ a 1129 euro, l’iPhone XR 64 GB a 699 euro ed il Huawei P30 Pro a 779 euro.

Tante anche le proposte per chi volesse cambiare computer. Per esempio, MediaWorld suggerisce il Surface Pro 7 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 1069 euro. In alternativa, la catena di elettronica propone il più tradizionale HP PAVILION 15-CS2114NL con Intel Core i7 a 799 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno comprare la Nintendo Switch con il gioco Minecraft al prezzo di 329 euro. In alternativa, la PlayStation 4 con il gioco Call of Duty è acquistabile a 279 euro.

Tanti anche i televisori di nuova generazione che MediaWorld propone ai suoi clienti interessati a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello SAMSUNG QE55Q60RATXZT con display da 55 pollici QLED è proposto al prezzo di 749 euro.

Non mancano poi tanti indossabili, videogiochi, accessori e periferiche per i PC e tanto altro ancora. Per chi ma la fotografica, invece, MediaWorld propone la reflex Nikon D3500 al prezzo di 599 euro.

Un volantino di Halloween molto interessante e tutto da sfogliare per non perdere alcuna possibilità di fare un qualche buon affare.