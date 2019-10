Vinili: parte oggi la quarta Amazon Vinyl Week

Marco Grigis,

Comincia oggi la quarta edizione dell’Amazon Vinyl Week, la settimana dedicata alla musica in vinile, con tanti sconti per gli appassionati del microsolco. Dal 28 ottobre al 3 novembre, infatti, gli acquirenti Amazon potranno approfittare di numerosi titoli in promozione, offerte cumulative e della possibilità di approfittare di alcune chicche quali le copie autografate dagli artisti. E non solo vi saranno 33 e 45 giri da non perdere, ma anche giradischi e tutto l’occorrente per un ascolto domestico di qualità.

In occasione dell’avvio della quarta Amazon Vinyl Week, il colosso dello shopping ha voluto rendere note alcune delle statistiche più significative relativi agli acquisti di dischi sul portale di shopping online. A partire dai titoli più gettonati: nel corso del 2019 sono stati i Queen ad avere la meglio – forse anche grazie al recente biopic su Freddie Mercury – seguiti dai Pink Floyd. La maggior parte delle posizioni della Top Ten, infatti, sono occupate proprio da queste due band.

Più variegato il panorama, invece, se si considerano unicamente gli artisti italiani. Oltre a intramontabili come Ligabue, Lucio Battisti ed Ennio Morricone, spicca uno degli artisti recenti più apprezzati: Salmo.

Ma dove vivono i maggiori appassionati di vinili in Italia? Secondo i dati di Amazon, la Top 3 è rappresentata da Milano, Bologna e Bergamo, tre città seguite da Pisa, Pavia, Treviso, Roma, Modena, Brescia e Perugia.

Per celebrare l’Amazon Vinyl Week l’azienda ha pensato ad alcune edizioni esclusive, in collaborazione con gli stessi artisti. In particolare, Levante ha proposto un vinile bianco e numero, in edizione limitata e autografata, del suo recente Magmamemoria. Ancora, sono presenti delle offerte cumulative: acquistando tre dischi si otterrà il 20% di sconto, scegliendone quattro si potrà invece approfittare del prezzo fisso di 60 euro. Di seguito, le edizioni speciali disponibili fino al 3 novembre: