Gaming Online, proteggere i dati e i propri soldi

Candido Romano,

Il gamimg negli ultimi anni si è evoluto non poco, soprattutto il gioco online in multiplayer: i costanti progressi nella velocità di connessione a Internet hanno permesso di rivoluzionare la dinamica del gaming spingendo gli utenti a voler dimostrare le proprie capacità, confrontandosi con giocatori provenienti da tutto il mondo. Ci si connette a server comuni per giocare e questo ha creato le condizioni per i cybercriminali di attaccare un numero sempre maggiore di giocatori.

Oggi l’industria del gaming vale oggi 152,1 miliardi di dollari a livelllo globale, con un incremento del 9,6% rispetto all’anno precedente, grazie ai giochi sui social media, i mobile game per gli smartphone, i free-to-play e pay-to-play.

La percentuale maggiore di profitti non deriva dall’acquisto dei giochi ma dalle spese effettuate all’interno degli stessi per ottenere espansioni, pacchetti e servizi accessori al gioco stesso, cioè le cosiddette microtransazioni. Per effettuare queste spese gli utenti devono collegare i propri account a metodi di pagamento come carta di credito o conto correnti bancari, fornendo oltre a questi anche altri dati sensibili, esponendosi quindi a potenziali pericoli.

Uno degli attacchi più comuni contro i giochi online è rappresentato dagli attacchi DDOS (distributed denial of service) attraverso cui i cybercriminali hanno colpito i server di piattaforme come Playstation Network, Xbox Live, Twitch e Origin, rubando migliaia di credenziali di accesso di account e carte di credito.

Per questo Panda Security indica alcuni semplici passi per evitare problemi qualora le tue piattaforme di gioco dovessero essere prese di mira.

Utilizzare dati di account non personali

La creazione di un indirizzo mail dedicato al gaming o monouso protegge da qualunque violazione il principale account personale, così come l’utilizzo di nuove password. Riservatezza sui propri dati personali

Mai comunicare a terzi o ad altri giocatori online i dati relativi ad account personali. Proteggere il tuo account gaming e/o di store

Se possibile, abilitare l’autenticazione a due fattori ad ogni login. Finito di giocare effettuare il logout. Proteggere carte di credito e conti personali

Si consiglia utilizzare carte prepagate o buoni per l’acquisto online invece di altre credenziali. Non cadere in provocazione o rispondere a cyberbullying

Esiste la possibilità che dietro provocazioni o cyberbullismo nei giochi online si celi un malware o una diversa minaccia. Segnalare qualunque comportamento allo sviluppatore del gioco e al team di supporto. Acquistare da negozi online certificati

Effettuare acquisti da fornitori affermati e di fiducia così da ridurre il rischio di cadere preda di truffatori o malware, spyware, virus e minacce di ransomware. Evitare download, mods o link non affidabili

Non scaricare software da estranei, soprattutto mods, cheat o script e programmi di automazione, potrebbero essere veicolo di spyware o malware. Evitare di giocare sul Wi-Fi pubblico

La connessione Wi-Fi gratuita potrebbe essere un falso hotspot per intercettare i dati di altri utenti Mantenere il tuo software aggiornato

Mantenere sempre aggiornato il software del dispositivo. Il consiglio non è rivolto al solo sistema operativo, ma ad ogni software installato, anche i giochi stessi. Sviluppatori e produttori di hardware forniscono regolarmente aggiornamenti software per correggere le vulnerabilità che altrimenti potrebbero essere utilizzate dagli aggressori per infiltrarsi nel vostro sistema.