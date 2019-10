Auricolari a conduzione ossea: i consigli Amazon

Filippo Vendrame,

Gli auricolari a conduzione ossea sono dei particolari gadget audio che stanno prendendo sempre più piede. Non sono auricolari tradizionali perché, come fa ben capire il nome, utilizzano una tecnologia di trasmissione del suono completamente differente. Questi prodotti, infatti, trasmettono il suono nel canale uditivo attraverso una vibrazione. Proprio per questo, anche la loro forma è particolare. Gli auricolari a conduzione ossea solitamente sono strutturati come un archetto alle cui estremità è presente una piccola piastra che andrà collocata davanti all’orecchio, più o meno dove la mandibola si collega al cranio.

Piastre che hanno il compito di emettere la vibrazione che permetterà alle persone di percepire il suono che si tratti della musica o del parlato di una chiamata. Questa tecnologia porta diversi vantaggi tra cui una migliore ergonomia d’uso visto che gli auricolari saranno ben fissati alla testa grazie all’archetto. Inoltre, non dovendo inserire l’auricolare dentro l’orecchio, il timpano viene stressato di meno.

Altro vantaggio, quello di poter continuare a percepire chiaramente i rumori ambientali. Sarà quindi impossibile distarsi mentre si ascolta la musica. Secondo qualcuno, però, gli auricolari a conduzione ossea non offrono la stessa qualità audio degli auricolari tradizionali visto che non possono sfruttare la cassa di risonanza dell’orecchio esterno.

Auricolari a conduzione ossea: come sceglierli

Di base, gli auricolari a conduzione ossea sono tutti simili tra loro. Bisogna prestare attenzione alla forma dell’archetto che sia la più ergonomica possibile. Da verificare se è presente pure il microfono per poter gestire le telefonate. Ovviamente, sempre puntare su prodotti di qualità di marche affidabili che hanno ricevuto feedback positivi da parte degli utenti.

Ecco una selezione di auricolari a conduzione ossea da poter acquistare su Amazon.

Auricolari a conduzione ossea: quali acquistare

GlobalCrown – auricolari a conduzione ossea: leggere e comode sono dotate di Bluetooth 5.0. Sino a 5 ore di riproduzione. Prezzo di 48,79 euro. (Acquista su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: leggere e comode sono dotate di Bluetooth 5.0. Sino a 5 ore di riproduzione. Prezzo di 48,79 euro. (Acquista su Amazon) Apunol – auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia sino a 5 ore di riproduzione musicale. Prezzo di 38,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia sino a 5 ore di riproduzione musicale. Prezzo di 38,99 euro. (Trova le offerte su Amazon) Aftershokz Aeropex – auricolari a conduzione ossea: tecnologia PremiumPitch 2.0+, impermeabili e 8 ore di autonomia. Prezzo di 165,95 euro. (Confronta le offerte su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: tecnologia PremiumPitch 2.0+, impermeabili e 8 ore di autonomia. Prezzo di 165,95 euro. (Confronta le offerte su Amazon) Tayogo S2 – auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia di 5-7 ore. Robuste e resistenti al sudore, adatte per vari tipi di sport come running, ciclismo, fitness ed altro. Prezzo di 33,99 euro. (Cerca gli sconti su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia di 5-7 ore. Robuste e resistenti al sudore, adatte per vari tipi di sport come running, ciclismo, fitness ed altro. Prezzo di 33,99 euro. (Cerca gli sconti su Amazon) Maylove: auricolari a conduzione ossea: leggeri, flessibili e con sino a 8 ore di autonomia. Prezzo di 49,99 euro. (Compra su Amazon)