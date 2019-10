Echo Wall Clock con Alexa arriva su Amazon.it

Filippo Vendrame,

Un po’ a sorpresa e senza tanti proclami, Amazon ha ampliato la famiglia di dispositivi Echo in Italia. Il colosso dell’ecommerce ha introdotto all’interno di Amazon.it Echo Wall Clock al prezzo di 29,99 euro (Acquista su Amazon). Il nome fa già ben capire di che si tratti e cioè di un orologio da parete con funzionalità smart. All’apparenza può sembrare un comunissimo orologio da parete con tanto di lancette analogiche ma, al suo interno, racchiude un cuore tecnologico.

Come riporta la sua scheda ufficiale, questo gadget da parete nasce per tenere sotto controllo tutti i timer, per organizzarsi e per essere sempre puntuali. Necessità, però, di un collegamento ad uno smart speaker Echo (Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Spot, Echo Input, Echo Flex, Echo Studio o Echo Show 5) per poter disporre delle funzionalità avanzate basate su Alexa. I timer vengono visualizzati attraverso un anello formato da 60 LED presente tutto attorno all’orologio.

Un gadget molto simpatico, utile magari per tenere il tempo delle ricette che si stanno cucinando o per impostare un tempo limite per alcuni compiti come il tempo passato davanti al videogiochi da parte dei propri figli. Echo Wall Clock si configura in maniera molto banale. Una volta messe 4 normalissime pile alcaline, per configurarlo basterà dire “Alexa, configura il mio Echo Wall Clock”.

Una volta configurato, per impostare un timer sarà sufficiente pronunciare le parole “Alexa, metti un timer da 12 minuti”. Tutto, dunque, molto semplice. Per chi ha già uno smart speaker Echo, questo gadget potrebbe risultare un accessorio simpatico.

Amazon, infine, sottolinea una cosa importante. Echo Wall Clock deve trovarsi al massimo a 9 m di distanza dal dispositivo Echo a cui sarà collegato.