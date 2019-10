Xiaomi Mi Note 10, annuncio il 14 novembre

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha confermato che il Mi Note 10 verrà annunciato in Europa il 14 novembre. Come ipotizzato due giorni fa, lo smartphone è la versione internazionale del Mi CC9 Pro con fotocamera posteriore da 108 megapixel che il produttore porterà sul mercato cinese. Il nuovo dispositivo potrà essere acquistato anche in Italia.

Il Mi Note 10/CC9 Pro sarà il primo smartphone al mondo con fotocamera posteriore da 108 megapixel. Il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX da 1/1.33″ e pixel da 0,8 micrometri permetterà di ottenere scatti con elevati dettagli, come si può vedere nell’ingrandimento pubblicato su Weibo da Xiaomi. Il sensore dovrebbe essere abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7. La tecnologia Tetracell consente invece di migliorare la nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione. Il produttore cinese ha mostrato anche alcune foto con la modalità notturna a 14 bit basata su un algoritmo lossless RAW.

La fotocamera da 12 megapixel viene utilizzata per lo zoom 2x e i ritratti con distanza focale di 50 millimetri. Ci sono poi una fotocamera da 20 megapixel con ottica grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 50x. Infine c’è una fotocamera per scattare macro da 1,5 centimetri di distanza. Questi sono alcuni scatti:

Xiaomi ha inoltre confermato la presenza di una batteria da 5.260 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 Watt (100% in 65 minuti). Il Mi Note 10 dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,47 pollici (230×1080 pixel), processore Snapdragon 730G, 6/8/12 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali in-display e porta USB Type-C. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.