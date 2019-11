Controller Playstation 4: i tre migliori

Filippo Vendrame,

La Playstation 4 è una delle console più apprezzate dai giocatori. A disposizione centinaia di titoli di tutti i tipi, molti dei quali dei veri e propri capolavori sia dal punto di vista della grafica che dei contenuti. Una console di gioco davvero ben fatta che ha ancora molte frecce al suo arco nonostante sia sul mercato da parecchio tempo. Si può collegare alla TV di casa o ad un monitor dedicato. L’importante è che sia presente un collegamento HDMI. Inoltre, la console deve essere sempre connessa ad Internet.

La Playstation 4 esce di serie con il controller DualShock 4 che è sicuramente tra i migliori sul mercato grazie al suo equilibrio in termini di prestazioni e di costi. Ce ne sono di vari colori ma sostanzialmente, le funzionalità sono sempre le stesse. I giocatori sanno sicuramente che il mercato offre anche altro. Cioè, accanto al prodotto “originale”, esistono altri produttori che realizzano controller compatibili con la Playstation 4. In particolare, alcuni di questi controller di terze parti sono stati progettati anche per offrire un qualcosa di più ai giocatori più esperti che cercano un prodotto maggiormente performante.

Ovviamente, trattandosi di prodotti premium e specifici per giocatori esperti, il loro costo è di conseguenza molto più alto di quello del controller ufficiale della PlayStation 4. Ecco quindi una sezione dei migliori controller per la console di Sony.

Controller Playstation 4: quali acquistare

Nacon Pro REVOLUTION Unlimited : quattro profili programmabili, due paddle e diverse opzioni di personalizzazione. Può essere utilizzato anche sul PC. Prezzo di 169,99 euro. (Trova gli sconti su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

: quattro profili programmabili, due paddle e diverse opzioni di personalizzazione. Può essere utilizzato anche sul PC. Prezzo di 169,99 euro. (Trova gli sconti su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) Nacon Pro Revolution 2 : combina funzioni e controlli eSports per migliorare e adattarsi a ogni stile di gioco competitivo. Trigger e tasti dorsali facilmente accessibili. D-Pad a 8-direzioni. Prezzo di 99 euro. (Acquista su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

: combina funzioni e controlli eSports per migliorare e adattarsi a ogni stile di gioco competitivo. Trigger e tasti dorsali facilmente accessibili. D-Pad a 8-direzioni. Prezzo di 99 euro. (Acquista su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) Nacon Compact: controller ergonomico ideale per ogni tipologia di gioco. Massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco. Prezzo di 39,99 euro. (Trova gli sconti su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)