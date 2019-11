Filippo Vendrame,

La Playstation 4 è una delle migliori console sul mercato. I giocatori possono accedere a centinaia di titoli di tutti i tipi, alcuni dei quali davvero molto ben fatti e che offrono un’esperienza di gioco di altissimo livello. Nel tempo, la console è molto migliorata grazie ai continui aggiornamenti che Sony ha rilasciato. Il kit base comprensivo di console e controller è più che sufficiente per iniziare a giocare.

Tuttavia, i giocatori più incalliti possono disporre di una serie di accessori acquistabili a parte che permettono di vivere un’esperienza di gioco ancora migliore. Ci sono controller maggiormente sofisticati, volanti con pedaliera per chi è appassionato di corse in auto, cuffie, basi di ricarica, kit per l’utilizzo dei giochi in realtà virtuale e tantissimo altro ancora. Mettendo mano al portafogli, dunque, i giocatori più esigenti possono arricchire la loro esperienza di gioco al massimo livello.

Ovviamente se si può risparmiare è meglio. Negozi come Amazon ed eBay spesso offrono sconti su molte di queste periferiche. Ecco quindi una selezione dei migliori accessori per PS4 entro i 100 euro da poter acquistare e che possono essere in offerta.

Accessori Playstation 4 da 100 €: quali acquistare