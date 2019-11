Facebook cambia logo, rappresenta tutti i brand

Candido Romano,

Facebook non è più solo il cosiddetto “social network blu”, ma un colosso che ha sotto il suo ombrello una vasta serie di brand: ha deciso di comunicarlo cambiando il suo logo. Lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: ora appunto non è più blu, ma multicolore.

Ecco cosa si legge sulla nota ufficiale, che fa chiarezza sulle scelte del nuovo logo:

Il nuovo marchio è stato progettato per una maggiore chiarezza e utilizza una tipografia personalizzata […] I nostri servizi principali includono l’app di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Portal, Oculus, Workplace e Calibra. Oggi stiamo aggiornando il brand della nostra compagnia per rendere più chiaro il fatto che tutti questi prodotti siano di Facebook”.

La GIF che accompagna l’annuncio mostra quindi il logo “Facebook” che assume diversi colori, che rispecchiano tutti i prodotti dell’azienda. In effetti negli ultimi 15 anni Facebook ha acquisito diverse piattaforme, quindi questo è il nuovo logo aziendale che distinguerà ulteriormente la compagnia Facebook dall’app di Facebook, che in realtà manterrà il proprio marchio.

La nota prosegue:

Le persone dovrebbero sapere quali aziende producono i prodotti che usano. I nostri servizi principali includono l’app di Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal e Calibra. Queste app e tecnologie hanno condiviso le nostre infrastrutture per anni e i team dietro di loro spesso lavorano insieme.

Il logo quindi diventa verde come WhatsApp, poi con i colori di Instagram e così via. Questa mossa si inserisce nella strategia più grande del colosso di unire le chat, cioè di creare un’unica piattaforma di messaggistica istantanea: da giugno infatti Menlo Park ha anche inserito la dicitura “da Facebook” in tutte le app e servizi che possiede.