Xiaomi Mi TV 5 e 5 Pro ufficiali: specifiche

Filippo Vendrame,

Xiaomi ha annunciato la sua nuova serie di Smart TV “Mi TV 5” composta dai modelli Mi TV 5 e Mi TV 5 Pro. Trattasi di prodotti di fascia alta con contenuti tecnici davvero molto interessanti. Innanzitutto, questi nuovi televisori sono disponibili con display caratterizzati da diagonali da 55, 65 e 75 pollici. La differenza tra il modello Pro e non Pro risiede quasi esclusivamente nel pannello del display.

Infatti, i televisori Xiaomi Mi TV 5 Pro si caratterizzano per disporre di un pannello con tecnologia Quantum Dot QLED con risoluzione 4K, supporto HDR10+, tecnologia di compensazione del movimento MEMC e 108% NTSC color gamut. Il display della variante non Pro dispone di un pannello con risoluzione 4K. Per entrambe le varianti, l’angolo di visione è di ben 178 gradi.

Per il resto, i nuovi Smart TV sono quasi del tutto identici a partire dal design con una sensibile riduzione delle cornici rispetto alla serie precedente. La struttura è in metallo.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, i nuovi Smart TV della serie Mi TV 5 dispongono di un chip Amlogic T972 quad core a 12 nm fino a 1,9 GHz, con GPU Mali-G31 MP2. 3 GB di RAM e 32 GB di storage per il modello non Pro. 4 GB di RAM e 64 GB di storage per la variante Pro.

Grazie al chip inserito, questi Smart TV sono in grado di decodificare e quindi di riprodurre video con risoluzione 8K. Presenti Dolby Atmos e DTS. Completano la scheda tecnica WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth, 3 x HDMI (1 con ARC), 2 x USB, S / PDIF e Ethernet. La piattaforma software è la “Xiaomi Patchwall“.

Questi Smart TV saranno in vendita in Cina dal prossimo 11 di novembre. Si parte da 2.999 renminbi, cioè da poco più di 380 euro per arrivare sino ai 9.999 renminbi, cioè a poco meno di 1290 euro.