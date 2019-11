Giochi Playstation 4 da 25 €: 7 titoli imperdibili

Filippo Vendrame,

Playstation 4 è una console che piace tantissimo e che ha venduto tanto, trovando largo consenso tra i giocatori. L’hardware potente consente di poter giocare senza problemi pure a titoli complessi con grafica 3D. Un prodotto per l’intrattenimento davvero molto valido che può essere arricchito anche da molti accessori che migliorano l’esperienza di gioco complessiva. I giocatori hanno a disposizione un vastissimo catalogo di titoli.

Ci sono giochi dedicati allo sport, altri all’azione, e così via per centinaia di proposte differenti e tutte di altissima qualità. Ovviamente anche i prezzi possono variare molto. I titoli più recenti o quelli più famosi possono costare molto ma ci sono comunque molte proposte interessanti anche nelle fasce di prezzo più basse. Giochi che possono essere pure in offerta speciale su eShop come quelli di Amazon e di eBay.

Ecco quindi una selezione dei migliori titoli da 25 euro per console Playstation 4. Titoli scelti pensando ad un po’ tutti i diversi gusti dei giocatori.

Giochi Playstation 4 da 25 €: quali acquistare