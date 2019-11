LG K50S e K40S disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi K50S e K40S mostrati all’IFA 2019 di Berlino. Si tratta di due smartphone di fascia media con schermo FullVision e due/tre fotocamere posteriori. Il design è simile, ma cambiano alcune specifiche hardware. Entrambi hanno superato sei test MIL-STD-810G. Gli utenti possono acquistarli nei migliori negozi di elettronica.

Il K50S è il modello più interessante, in quanto ha uno schermo FullVision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Il rapporto di aspetto 19.5:9 svela la presenza di un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel. La dotazione hardware comprende un processore octa core a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. All’interno del modulo fotografico posteriore ci sono tre fotocamere. LG ha scelto sensori da 13, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolo e profondità).

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, l’audio 3D Surround DTS:X, il jack audio da 3,5 millimetri e il pulsante dedicato per Google Assistant. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Il K40S possiede invece uno schermo FullVision da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Questo modello integra 2 GB di RAM e due fotocamere posteriori (manca quella di profondità da 2 megapixel). La batteria ha una capacità di 3.500 mAh. Tutte le restanti specifiche sono in comune con il K50S.

I due smartphone sono disponibili nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue. I prezzi sono 199,90 euro per il K50S e 149,90 euro per il K40S.