I notebook LG gram arrivano in Italia

Filippo Vendrame,

LG porta in Italia i nuovi notebook della serie “LG gram“. Trattasi di prodotti ultraleggeri, progettati espressamente per i professionisti che cercano il giusto mix tra portabilità e potenza. I notebook LG gram soddisfano proprio queste esigenze in termini di velocità, potenza e display ad alta risoluzione con un livello di portabilità prima impensabile. In particolare, il modello 17Z990 dispone di un display caratterizzato dalla risoluzione WQXGA in grado di offrire il doppio di pixel rispetto ad schermo Full HD standard. Inoltre, questo display garantisce immagini estremamente dettagliate con una riproduzione dei colori incredibilmente precisa.

LG ha deciso di adottare un aspect ratio di 16:10 per offrire maggiore spazio di lavoro come l’editing di immagini e video. I notebook LG gram, come detto, puntano molto sulla portabilità. Se la maggior parte dei portatili da 17 pollici presenti sul mercato supera i due chilogrammi, il 17 pollici della linea LG gram pesa solo 1.3Kg. Inoltre, i tre modelli di questa linea sono dotati di una batteria da 72W, altamente efficiente, che consente fino a 23,5 ore di funzionamento secondo quanto dichiara LG. Leggerezza, potenza, autonomia ma anche robustezza. Questi prodotti sono conformi ai rigorosi criteri di durabilità militari statunitensi MIL-STD-810G che coprono sette fattori di resilienza tra cui shock, polvere e temperature estreme.

Il modello LG gram da 17 pollici, nonostante possa sembrare il contrario, è stato progettato come una potente workstation mobile. Grazie al processore Intel Core di ottava generazione e ai 16 GB di memoria DDR4, questo notebook offre altissime prestazioni. Inoltre, questo notebook è dotato di un drive a stato solido (SSD) da 512 GB e dispone di uno slot extra per un’unità SSD aggiuntiva che consente di raddoppiare la memoria.

I notebook LG gram integrano una porta Thunderbolt 3 che permette agli utenti di caricare dispositivi, trasferire file e visualizzare contenuti tramite un’unica porta, con una velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo, otto volte più veloce di una connessione USB 3.0 convenzionale. Presente anche una tastiera retroilluminata.

I notebook LG gram sono disponibili su Amazon.

LG Gram Laptop 14Z990: Display da 14 pollici Full HD IPS, Processore Intel i5-8265U, RAM 8 GB DDR4, SSD da 256 GB, Grafica Intel UHD 620. Prezzo di 1399 euro.

LG Gram Laptop 15Z990: Display 15.6 pollici Full HD IPS, Processore Intel i5-8265U, RAM 8 GB DDR4, SSD 512 GB, Grafica Intel UHD 620. Prezzo di 1499 euro.

LG Gram Laptop 17Z990: Display 17 pollici QHD 16:10 IPS, Processore Intel i7-8565U, RAM 16 GB DDR4, SSD 512 GB, Grafica Intel UHD 620. Prezzo di 1799 euro.