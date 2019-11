La nuova Vespa Elettrica corre a 70 km/h

Filippo Vendrame,

A sorpresa, Piaggio, in occasione dell’appuntamento di EICMA 2019, ha annunciato una nuova versione della sua Vespa Elettrica chiamata, forse con poca fantasia, “Vespa Elettrica 70 km/h“. Il nome, infatti, fa già capire benissimo qualche sia la sua caratteristica principale. Il nuovo scooter elettrico italiano può raggiungere la velocità massima di 70 Km/h. Oggi, la Vespa Elettrica è disponibile in una versione con velocità massima di 45 Km/h. Versione che non sparisce ma che sarà affiancata da quella presentata alla fiera della moto di Milano.

Se, quindi, la prima Vespa Elettrica era nata prettamente per l’ambito urbano, questo nuovo modello è stato progettato per offrire maggiore elasticità d’uso anche al di fuori dei centri cittadini. Le maggiori prestazioni di cui è capace Vespa Elettrica 70 km/h sono frutto dell’esperienza maturata dal Gruppo Piaggio sulla Power Unit e sulla batteria agli ioni di litio e derivano da un’ottimizzazione di tutti i componenti. Infatti, nonostante la nuova Vespa Elettrica possa contare su prestazioni maggiori, l’autonomia è sostanzialmente rimasta invariata.

Su questo tema, Piaggio dichiara sino a 100 Km (modalità Eco) che calano a 70 Km in modalità “Power”. Piaggio sottolinea un altro aspetto tecnico. L’allungamento del rapporto della trasmissione finale ha permesso di ottenere anche una maggiore silenziosità, dato che a parità di velocità i giri motore risultano inferiori. Un po’ di dati tecnici: il motore presenta una potenza di 4 kW e sono necessarie circa 4 ore per la completa ricarica da una normale spina domestica. Presente sempre una strumentazione digitale caratterizzata da un display TFT da 4,3 pollici.

Vespa Elettrica 70 km/h si distingue per alcuni dettagli stilistici specifici: la molla dell’ammortizzatore anteriore è verniciata di rosso, tinta che viene ripresa anche sui fregi presenti sulla cover della Power Unit e sulla targhetta “Elettrica”.

Prezzo non ancora svelato che, probabilmente, sarà leggermente superiore a quello del modello da 45 Km/h.