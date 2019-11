WhatsApp si aggiorna con nuove emoji

Candido Romano,

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp introduce le nuove emoji e alcune novità sulla modalità scura. Gli sviluppatori continuano a innovare la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo con nuove e interessanti funzionalità. Già diverso tempo fa era stata annunciata la modalità scura, ma sembra che nelle ultime settimane gli sviluppatori si siano concentrati proprio sulla Dark Mode, che potrebbe essere rilasciata nel giro di poche settimane, almeno è quello che sperano tutti.

Le ultime novità sono state svelate dal profilo Twitter del sempre ben informato WABetaInfo, specializzato proprio nello studio e nell’analisi delle versioni beta di WhatsApp. Nell’ultima versione 2.19.297 rilasciata con il Google Play Beta Program sono stati rifiniti una serie di dettagli grafici e modificati alcuni elementi dell’interfaccia scura, quindi i designer di WhatsApp hanno lavorato alla modalità scura con l’obiettivo di definirne l’aspetto generale.

Dalle prime indiscrezioni sembra che sarebbe stata rivista del tutto la schermata iniziale dell’app, ma una correzione avrebbe interessato alcuni dettagli del “baloon da fumetto” con cui WhatsApp avvisa della crittografia applicata alle varie conversazioni. Inoltre è stato ridisegnato anche il lucchetto, con lo scopo di renderlo più in linea con i colori della modalità scura.

Nuove emoji su Whatsapp

Non è in arrivo solo la modalità scura, ma le novità di Whatsapp coinvolgono anche la galleria delle emoji. Con il nuovo aggiornamento della piattaforma di messaggistica istantanea è in arrivo una nuova galleria di faccine personalizzate. Consultando la galleria infatti sarà possibile notare subito le nuove emoji dedicate alle coppie omosessuali, alle persone con disabilità, al cibo e anche ad alcuni giochi a tema WhatsApp.