Xiaomi annuncia il Redmi Note 8T

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha svelato il nuovo Redmi Note 8T durante l’evento organizzato a Madrid. Lo smartphone viene offerto in tre colorazioni molto appariscenti. Per quanto riguarda design e specifiche non ci sono differenze rispetto al Redmi Note 8 (non disponibile in Europa, come la variante Pro), fatta eccezione per il chip NFC.

Il Redmi Note 8T possiede una cover in vetro (Gorilla Glass 5) ed è resistente agli spruzzi d’acqua (ci sono guarnizioni in gomma intorno a porte e pulsanti). Lo schermo da 6,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio è dell’88,3%. Il notch a goccia ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel. La migliore caratteristica dello smartphone è il comparto fotografico. Xiaomi ha scelto un sensore Samsung GM1 da 48 megapixel che supporta la tecnologia Pixel Binning per ottenere scatti più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione (la qualità effettiva andrà verificata sul campo).

Ci sono poi un sensore da 8 megapixel con ottica ultra grandangolare (120 gradi) e due fotocamere da 2 megapixel, una per i ritratti (effetto bokeh) e una per le macro. Non mancano ovviamente la modalità notturna e varie funzionalità IA come il riconoscimento automatico della scena. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 665, 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri, l’emettitore ad infrarossi e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

Il Redmi Note 8T è disponibile in tre colorazioni: Starscape Blue, Moonlight White e Moonshadow Grey. Il prezzo della versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage è 229,00 euro (in offerta a 199,90 euro per una settimana). Gli utenti italiani potranno acquistare lo smartphone dall’8 novembre sul Mi Store, tramite gli operatori telefonici TIM, Vodafone e Wind 3, su Amazon e nei negozi di MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony e Expert.