Daniele De Grandis Executive Director OPPO Italia

Filippo Vendrame,

Oppo ha annunciato che Daniele De Grandis è il nuovo Executive Director in Italia. L’arrivo del nuovo dirigente si colloca nello sviluppo del business a livello locale e nell’ulteriore piano di rafforzamento del marchio in Italia. De Grandis risponderà direttamente a Li Ming, General Manager di OPPO Italia. Il suo curriculum è molto importante, avendo all’attivo una pluriennale esperienza nell’industria dei dispositivi mobili maturata negli anni in numerose aziende leader di settore.

La carriera di Daniele De Grandis si è contraddistinta, tra le altre cose, da importanti successi legati alle operazioni di business, all’espansione della presenza dei marchi e alla formazione delle organizzazioni di vendita: un percorso che lo ha portato a superare obiettivi ambiziosi nella direzione delle aziende con cui ha collaborato grazie ad un background a tutto tondo. Daniele De Grandis inizia il suo percorso nel 1993 nel nascente mercato della telefonia mobile. La sua spiccata sensibilità per le tematiche di business, il suo solido background, unito ad una vera e propria passione per tutto ciò che è innovazione e tecnologia, lo hanno portato negli anni a lavorare in aziende internazionali del calibro di Nokia, Ericsson, Sony Ericsson, HTC, Huawei e Motorola.

Nato a Rieti nel 1965, Daniele De Grandis è appassionato di viaggi, buon cibo, arte, lettura e colleziona orologi.

Li Ming, General Manager di OPPO Italia, ha dichiarato:

Siamo molto felici di dare il benvenuto a Daniele De Grandis nel team di OPPO Italia, un manager d’eccellenza che sono certo contribuirà in modo positivo e dinamico ad approfondire la nostra conoscenza ed esplorazione del mercato italiano.

Daniele De Grandis ha commentato:

Accolgo oggi una nuova sfida con entusiasmo e determinazione. OPPO è una solida e stimolante realtà in ambito mondiale del settore TLC che si sta affermando con successo anche in Europa. L’Italia è un paese strategico per il brand e sono certo che i prossimi mesi vedranno il nostro marchio ancora più protagonista nel mercato della telefonia mobile. Abbiamo ambiziosi risultati da raggiungere e, grazie al background costruito nel mio percorso, sono pronto insieme al mio team a realizzarli con passione e competenza.