Echo Studio arriva ufficialmente in Italia

Il nuovo Echo Studio di Amazon sbarca oggi ufficialmente in Italia. Gli interessanti potranno quindi acquistarlo direttamente su Amazon al prezzo di 199 euro. Chi lo aveva prenotato, invece, inizierà a riceverlo a casa. Trattasi di uno smart speaker pensato per gli amanti del suono. Questo dispositivo, infatti, dispone di ben cinque altoparlanti direzionali per un audio immersivo. Inoltre, dispone di una tecnologia di adattamento alla stanza e di un hub per la Casa Intelligente integrato.

Entrando nei dettagli tecnici, Echo Studio integra un woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima che produce bassi profondi e ricchi, utilizzando l’apertura per i bassi, situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d’aria e quindi l’uscita dei bassi dal woofer. Presenti pure un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche. Echo Studio ha un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione e senza dispersioni.

Grazie alla tecnologia di adattamento alla stanza, Echo Studio rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato il ​​dispositivo. Echo Studio è il primo altoparlante intelligente a offrire un’esperienza audio immersiva, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Grazie all’hub Zigbee per la Casa Intelligente, Echo Studio può essere utilizzato per controllare i dispositivi per le smart home compatibili. Ovviamente, piena compatibilità con Alexa.