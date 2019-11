Samsung Galaxy Fold in Italia dal 13 novembre

Luca Colantuoni,

Samsung ha comunicato che il Galaxy Fold sarà disponibile in Italia dal prossimo 13 novembre. Lo smartphone pieghevole potrà essere prenotato online sul sito del produttore coreano o su siti delle principali catene dell’elettronica di consumo. Il prezzo è molto elevato, ma gli utenti potranno beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi.

Come è ormai noto, la prima versione del Galaxy Fold non è mai arrivata sul mercato perché Samsung ha dovuto correggere due difetti di progettazione. Il più grave consentiva l’ingresso di detriti attraverso le fessure alle estremità della cerniera che potevano causare la rottura dello schermo flessibile Infinity Flex. Questo problema è stato risolto con la seconda versione, inserendo un piccolo tappo in plastica.

Il Galaxy Fold possiede uno schermo interno Dynamic AMOLED da 7,3 pollici e uno schermo esterno Super AMOLED da 4,6 pollici. Il nuovo fattore di forma permette di sfruttare il multitasking, mantenendo aperte fino a tre app allo stesso tempo. Grazie alle funzionalità App Continuity è possibile passare rapidamente dallo schermo esterno a quello interno e viceversa. Il supporto è disponibile per le app più popolari, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 12, 16 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), due fotocamere frontali da 10 e 8 megapixel, fotocamera esterna da 10 megapixel, moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo AKG e batteria da 4.380 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Presto verrà rilasciato l’aggiornamento ad Android 10 con la nuova One UI 2.0. Il Galaxy Fold sarà disponibile nella colorazione Cosmic Black ad un prezzo di 2.050 euro. Nella confezione ci sono anche gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva. Samsung offre inoltre un servizio di supporto dedicato e un anno di assicurazione Samsung Care+ che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.