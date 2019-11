Tesori Nascosti Amazon 2019: offerte migliori

Filippo Vendrame,

Amazon lancia “Tesori Nascosti“. Trattasi di una ghiotta promozione con cui la società intende lanciare la stagione delle offerte. Da oggi 8 novembre e sino al prossimo 12 novembre, Amazon proporrà migliaia di sconti su tantissime categorie. I clienti potranno trovare in promozione smartphone, computer, televisori, gadget tech e tantissimo altro ancora. Una ghiotta opportunità di risparmio, ottima per anticipare magari qualche regalo in vista del Natale 2019.

La promozione “Tesori Nascosti” seguirà la linea di tutte quelle che Amazon ha già lanciato in passato. Ci saranno sconti che rimarranno validi per tutta la durata del periodo promozionale e ci saranno sconti valevoli solamente per un giorno. Ecco perchè il suggerimento è quello di tenere sempre sotto controllo la vetrina delle offerte che Amazon ciclicamente aggiornerà per non perdere nessuna opportunità di risparmio.

Tesori Nascosti

Tutte le offerte

I clienti possono anche usufruire di offerte su AmazonBasics (prodotti a marchio Amazon), come ad esempio fino al 25% di sconto su casa, elettronica, cucina, bagagli, prodotti per ufficio e altro ancora, e godere fino al 20% di sconto sui prodotti per la casa e la cucina da Umi di Amazon e viaggi, outdoor ed elettronica da Eono di Amazon. Ci sarà anche fino al 25% di sconto sui prodotti Happy Belly, find. beauty e Amfit Nutrition.

Tra la moltitudine di offerte valide per tutta la durata della promozione si è cercato, comunque, di selezionare alcune delle più interessanti su cui può valere la pena prestare attenzione.

Tesori Nascosti Amazon: le migliori offerte

Se l’obiettivo è un nuovo smartphone, Amazon sconta lo Xiaomi Mi 9T Pro a 369,99 euro. In alternativa è possibile acquistare a 295,20 euro il modello Xiaomi Mi 9T. Molto interessante anche la proposta sullo Xiaomi Redmi 8 a 135 euro. Da segnalare anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 222,99 euro.

Per chi cerca una buona fotocamera digitale, si segnala la YI 4K Mirrorless a 284,99 euro. In alternativa c’è l’ottima YI Mirrorless a 217,49 euro.

Se si cerca un buon prodotto per la sicurezza della casa, in sconto su Amazon c’è la telecamera per la videosorveglianza YI a 35,99 euro.

E se si sta cercando un aiuto tecnologico per le pulizie domestiche, in sconto c’è pure il Robot Aspirapolvere con Alexa di Magicelec a 135,99 euro.

E per chi è in cerca di uno smartwatch con sui sapersi distinguere, c’è l’ottimo Amazfit GTR a 134,10 euro.

Questo è solo un piccolo assaggio delle moltissime offerta della promozione Tesori Nascosti, ecco perché è importante seguire con attenzione la vetrina delle offerte di Amazon. Si evidenzia, infine, che Amazon potrebbe apportare modifiche ai prezzi scontati senza preavviso.