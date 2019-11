Tesori Nascosti Amazon: cos’è e come funziona

Filippo Vendrame,

Amazon dà il via alla stagione delle offerte con la speciale promozione “Tesori Nascosti“. Da oggi 8 novembre e sino al prossimo 12 di novembre, Amazon sconterà migliaia di prodotti di tutte le categorie. Un piccolo anticipo di quello che sarà il periodo di sconti del Black Friday la cui ricorrenza per il 2019 è fissata per il 29 novembre. In queste giornate di sconti, i clienti potranno trovare smartphone, computer, televisori, gadget tech di tutti i tipi e tanto altro in offerta.

Trattasi di una ghiotta occasione anche per anticipare qualche regalo in vista del Natale 2019. Il suggerimento, quindi, è quello di seguire con attenzione la vetrina delle offerte della promozione “Tesori Nascosti” per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’opportunità di risparmio.

La promozione seguirà il classico iter di tutte le iniziative promozionali di Amazon. Ci saranno, infatti, sconti valevoli dall’8 al 12 novembre e sconti validi solamente per una giornata. Amazon sottolinea che ci saranno migliaia di offerte e coupon di marchi emergenti e di nicchia per tutte le categorie. Ecco perchè è fondamentale seguire con attenzione la vetrina delle offerte che Amazon aggiornerà di continuo con tutti i nuovi sconti.

Per gli iscritti al programma Amazon Prime i vantaggi sono ulteriori. Tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon potranno essere ricevuti in tempi rapidi approfittando della consegna in un giorno.

Non rimane quindi che preparare la carta di credito per approfittare delle offerte con cui Amazon dà il via alla stagione delle offerte che si concluderà con quelle di Natale 2019.