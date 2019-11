Filippo Vendrame,

Il mondo del gamimg non è fatto solamente da PC e console di un certo genere. Per chi cerca un prodotto per il gaming semplice ma divertente, da usare magari mentre si è in viaggio in treno, ci sono molte soluzioni low cost decisamente interessanti. Trattasi di console portatili molto semplici ma non per questo poco divertenti. Generalmente sono console che eseguono vecchi giochi iconici di un passato in cui il mondo del gaming era molto diverso dall’attuale.

Prodotti, dunque, che possono piacere magari di più a chi ha passato lunghe ore in sala giochi negli anni ’80 e ’90 piuttosto che alle nuove generazioni. L’esperienza di gioco è comunque delle migliori grazie a display di generose dimensioni e controller fisici ben strutturati. Molte di queste console, poi, dispongono al loro interno di centinaia di questi giochi del passato. Dunque, questo significa che non ci sarà alcuna necessità di dover acquistare titoli ulteriori. Sicuramente un bel vantaggio che permette di garantire a queste console una longevità davvero elevata.

Console portatili, come sceglierle

Parlando di prodotti entry level, quello che è importante verificare è la grandezza del display e la qualità di giochi a disposizione. In generale, questi sono i principali requisti tecnici da valutare. Inoltre, è sempre bene valutare anche i feedback degli utenti per capire se il prodotto che si sta per acquistare è di qualità oppure no.

Visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo, queste console portatili possono rappresentare un buon investimento per qualche minuto di relax. Ecco quindi una selezione delle migliori console portatili dal prezzo attorno ai 50 euro acquistabili su Amazon.

Console portatili da 50 euro: quali acquistare

Anbernic Console di Giochi Portatile (RG300) : 3007 giochi inclusi, è inoltre possibile scaricare più giochi dal sito web. Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon)

: 3007 giochi inclusi, è inoltre possibile scaricare più giochi dal sito web. Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon) ZHISHAN Console di Gioco Portatile per Bambini : più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon) CXYP Console di Gioco Portatile : 3000 giochi inclusi ma è possibile scaricarne di ulteriori. Riproduttore MP4. Prezzo di 51,99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

: 3000 giochi inclusi ma è possibile scaricarne di ulteriori. Riproduttore MP4. Prezzo di 51,99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon) MERIT OCEAN X6 PSP : 650 giochi non ripetuti all’interno, totale 10000. Lettore MP3 MP4 / film / fotocamera / ebook / funzione di registrazione. Prezzo di 40,99 euro. (Acquista con gli sconti di Amazon)

: 650 giochi non ripetuti all’interno, totale 10000. Lettore MP3 MP4 / film / fotocamera / ebook / funzione di registrazione. Prezzo di 40,99 euro. (Acquista con gli sconti di Amazon) YLM Console Di Gioco Portatile: console di gioco retrò con 3000 giochi classici ed è anche possibile scaricare giochi con formato correlato. Prezzo di 51,99 euro. (Trova la promozione su Amazon)