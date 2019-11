Amazon Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato una nuova gustosa promozione che vede offrire ben 3 mesi di accesso gratuito a Kindle Unlimited. (Aderisci alla promozione su Amazon) Trattasi del ben noto servizio in abbonamento che a fronte di un canone di 9,99 euro al mese offre l’accesso ad 1 milione di ebook da leggere su di un qualsiasi dispositivo compatibile.

Sino al prossimo 8 dicembre 2019, tutti coloro che si iscriveranno al servizio Kindle Unlimited riceveranno 3 mesi di prova gratuita. Successivamente, se si deciderà di proseguire, l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese. Come in tutti gli abbonamenti di Amazon, la sottoscrizione può essere disdetta in ogni momento senza alcuna penalità. Questo significa che è possibile approfittare dei 3 mesi gratis e poi disdire prima del successivo rinnovo.

Per gli amanti della lettura trattasi di un’occasione davvero molto interessante. Amazon, tuttavia, specifica alcune cose per quanto riguarda questa sua nuova iniziativa promozionale.

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni) non possono usufruire dell’offerta promozionale.

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi.

Maggiori informazioni direttamente sul sito del servizio Kindle Unlimited.