Console portatili: le 5 migliori

Filippo Vendrame,

Non ci sono solamente le classiche console da salotto per giocare. Accanto a questi prodotti per il gaming ci sono anche console portatili che permettono di divertirsi anche fuori casa, magari mentre si viaggia in treno o in aereo. Prodotti che possono essere sofisticati o molto semplici ma che in tutti i casi permettono alle persone di potersi divertire a lungo e senza bisogno di un monitor o di un televisore.

Console portatili, quali scegliere

Si può dire che le console portatili possono essere suddivise in due grandi categorie. La prima è quella che permette di avere un’esperienza di gioco simile a quella delle tradizionali console, con giochi anche molto complessi. Nel secondo gruppo fanno parte console molto più semplici, spesso vendute a prezzi davvero concorrenziali, che permettono di giocare a centinaia dei vecchi titoli del passato che hanno spopolato nella sale giochi negli anni ’80 e negli anni ’90.

La scelta, dunque, dipende moltissimo da quello che si vuole acquistare e pure dal budget a disposizione, ovviamente. Le console più recenti offrono tantissimo ma sono anche più costose. Quelle low cost sono ottime per una partita “mordi e fuggi”, soprattutto per chi ha qualche anno sulle spalle e vuole tornare a divertirsi con i vecchi titoli da sala giochi.

Se poi si possono acquistare questi prodotti in promozione, come su Amazon, allora l’investimento è ancora più piacevole. Ecco, dunque, una selezione di console da poter acquistare.

Console portatili: quali acquistare

Nintendo Switch : famosa console ibrida. Può essere utilizzata tranquillamente per giocare in movimento ma può essere collegata alla TV per diventare una console tradizionale da salotto. Prezzo di 329,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: famosa console ibrida. Può essere utilizzata tranquillamente per giocare in movimento ma può essere collegata alla TV per diventare una console tradizionale da salotto. Prezzo di 329,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon) Nintendo Switch Lite : versione esclusivamente portatile della Nintendo Switch. Prezzo di 219,99 euro. (Acquista con gli sconti su Amazon)

: versione esclusivamente portatile della Nintendo Switch. Prezzo di 219,99 euro. (Acquista con gli sconti su Amazon) Anbernic Console di Giochi Portatile (RG300) : 3007 giochi inclusi, è inoltre possibile scaricare più giochi dal sito web. Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon)

: 3007 giochi inclusi, è inoltre possibile scaricare più giochi dal sito web. Prezzo di 59,99 euro. (Acquista su Amazon) ZHISHAN Console di Gioco Portatile per Bambini : più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon) CXYP Console di Gioco Portatile: 3000 giochi inclusi ma è possibile scaricarne di ulteriori. Riproduttore MP4. Prezzo di 51,99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)