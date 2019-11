Google Stadia, i giochi in arrivo: elenco completo

Matteo Tontini,

Google Stadia è ormai vicina al debutto, previsto per il 19 novembre. Sarà possibile sborsare un canone mensile per avere accesso al servizio chiamato Stadia Pro e usufruire di un vasto catalogo di titoli, ma molte novità annunciate dovranno essere acquistate a parte dallo store. Adesso la società ha rivelato la sua line-up di lancio, tutti i giochi in arrivo nel 2019 e quelli previsti per il 2020.

Tra i titoli più importanti di Google Stadia si annoverano senza dubbio Destiny 2, Cyberpunk 2077 e Baldur’s Gate III, ma sono molti quelli che potrebbero stuzzicare l’interesse dei giocatori. Sebbene la selezione prevista per il lancio sia piuttosto limitata, un numero maggiore di giochi saranno distribuiti nei mesi successivi all’uscita della piattaforma. Alcuni di questi sfrutteranno funzionalità specifiche del nuovo sistema Google basato sul cloud computing: Destiny 2, per esempio, potrà contare sul cross-save, che consente agli utenti di salvare e condividere i propri progressi tra Xbox, PC e Stadia.

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco completo dei giochi in arrivo sulla piattaforma al momento del lancio, così come quelli in uscita entro fine anno e nel 2020.

Disponibili al lancio:

Bungie: Destiny 2: The Collection (included in Pro subscription tier)

Drool: Thumper

Gwen Frey: Kine

Rockstar Games: Red Dead Redemption 2

SNK: Samurai Shodown

Square Enix: Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tequila Works: Gylt (Stadia exclusive)

Ubisoft: Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance 2020

Warner Bros.: Mortal Kombat 11

In arrivo nel 2019:

2K Games: Borderlands 3

Bandai Namco: Dragon Ball Xenoverse 2

Giants Software: Farming Simulator 19

Koei Tecmo Games: Attack on Titan 2: Final Battle

Sega: Football Manager 2020

Square Enix: Final Fantasy XV

THQ: Darksiders Genesis

In arrivo nel 2020:

2K Games: NBA 2K20

Bethesda: Rage 2, Wolfenstein: Youngblood

Codemasters: GRID

Deep Silver: Metro Exodus

Ubisoft: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising

Data da definire:

Bethesda: Doom Eternal (delayed till March), Doom 2016, The Elder Scrolls Online

Capcom: TBD

CD Projekt Red: Cyberpunk 2077

Coatsink: Get Packed (Stadia exclusive)

DotEmu: Windjammers 2

Electronic Arts: TBD

Larian Studios: Baldur’s Gate 3

nWay Games: Power Rangers: Battle for the Grid

Robot Entertainment: Orcs Must Die 3!

Square Enix: Marvel’s Avengers

Superhot Team: Superhot Mind Control Delete

THQ: Destroy All Humans

Ubisoft: Gods and Monsters, Tom Clancy’s The Division 2, The Crew 2, Watch Dogs Legion