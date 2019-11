Huawei X Gentle Monster, gli occhiali in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia degli occhiali smart Huawei X Gentle Monster. Il dispositivo indossabile, sviluppato in collaborazione con Gentle Monster, noto marchio del settore, rappresenta la perfetta combinazione tra fashion e tecnologia all’avanguardia. Gli occhiali offrono diverse funzionalità, alcune delle quali disponibili sugli auricolari Freebuds 3.

Gli Huawei X Gentle Monster sono offerti in due versioni (Smart Eastmoon e Smart Jackbye), entrambi di colore nero. L’unica differenza è rappresentata dalla forma delle lenti e quindi dalla montatura. Gli utenti possono dunque scegliere quella che meglio si adatta alla propria fisionomia. Le dimensioni sono 152,59×56,86×29 millimetri (Smart Eastmoon) e 155,13×58,25×29 millimetri (Smart Jackbye), mentre il peso è 43,2 grammi e 45,6 grammi, rispettivamente. Tutte le altre caratteristiche sono identiche.

Gli occhiali da sole, che hanno ricevuto la certificazione IP67 (resistenza all’acqua e alla polvere), integrano i componenti hardware nelle due aste della montatura. Ci sono il chip Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone, due microfoni con riduzione del rumore e due altoparlanti che direzionano il suono direttamente verso il canale auricolare, limitando la dispersione sonora e garantendo la privacy.

La batteria agli ioni di polimero viene caricata in modalità wireless quando gli occhiali sono inseriti nella custodia in pelle con batteria da 2.200 mAh. Con un singola ricarica si ottiene un’autonomia fino a 2,5 ore. Le funzionalità possono essere sfruttate al meglio in abbinamento ad uno smartphone Huawei con interfaccia EMUI 9.1 e app dedicate.

Ogni volta che indossa gli occhiali, l’utente verrà accolto dal saluto dell’assistente vocale. Sono preimpostate tre fasce orarie (6:00-11:59, 12:00-17:59 e 18:00-22:59) corrispondenti al saluto del mattino, pomeriggio e sera. Nessun saluto è previsto tra le 23:00 e le 5:59. È necessario collegare gli occhiali allo smartphone e attivare la funzione di rilevazione dell’indossaggio.

Toccando due volte sulle aste è possibile rispondere o terminare le chiamate, riprodurre o mettere in pausa i brani musicali e attivare l’assistente vocale. Infine è possibile mettere in pausa la musica quando si tolgono gli occhiali e riprendere la riproduzione 15 secondi dopo averli nuovamente indossati.

Il prezzo degli Huawei X Gentle Monster è 399,00 euro. Possono essere acquistati presso alcuni punti vendita Unieuro e MediaWorld, su Amazon.it, presso lo Huawei Experience Store di Milano e online sul sito shop.huaweiexperiencestore.com.