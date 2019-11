Skype, nuove funzioni di traduzione

Filippo Vendrame,

Microsoft continua ad evolvere Skype per consentire di offrire ai suoi utenti una migliore esperienza d’uso. La casa di Redmond ha annunciato il rollout della versione 8.54 del suo client di comunicazione che porta in dote una novità interessante che riguarda le conversazioni tradotte (Translated Conversations). Già in passato Skype permetteva di tradurre le conversazioni delle chat ma questa funzionalità sta ora evolvendo in qualcosa di più strutturato.

Nel 2015, infatti, Microsoft introdusse Skype Translator che fu poi inglobata nel bot Skype Translator che permetteva di tradurre le conversazioni tra utenti che non parlavano la stessa lingua. Adesso, questo bot viene eliminato in favore di una maggiore integrazione in Skype. In termini di usabilità, questo potrebbe essere un miglioramento sebbene la funzione conversazioni tradotte (Translated Conversations) supporti ad oggi meno lingue che in passato. Skype Translator supportava 13 lingue parlate e oltre 50 in formato testo. Invece, al momento, conversazioni tradotte (Translated Conversations) supporta 11 lingue, senza alcuna distinzione tra lingue parlate e scritte: cinese (semplificato), cinese (tradizionale), inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, russo e spagnolo.

L’utilizzo di questa nuova funzione è davvero molto semplice. I passi da seguire sono i seguenti.

Dalle chat, fare clic con il pulsante destro del mouse o toccare e tenere premuto il contatto e selezionare Visualizza profilo.

In alternativa, dall’interno della chat è possibile fare clic o toccare l’intestazione della chat per accedere al profilo del contatto.

Toccare o fare clic su Invia richiesta di traduzione per abilitare la conversazione tradotta. Verrà inviata una notifica al contatto che si vuole abilitare per l’abilitazione delle conversazioni tradotte. Sarà necessario selezionare accetta per continuare. Nota: se il contatto non è nell’ultima versione di Skype, non riceverà l’invito.

Dopo aver accettato l’invito, i messaggi istantanei e le chiamate verranno tradotti nella lingua scelta. Nota: la lingua parlata in Skype verrà inizialmente impostata come predefinita nella lingua del dispositivo, ma è possibile personalizzarla in qualsiasi momento in Impostazioni.

Durante la conversazione tradotta, Skype visualizzerà i messaggi man mano che vengono tradotti, ma darà anche l’opzione di mostrare il messaggio originale.

La conversazione tradotta continuerà a essere disponibile nelle chat con quella persona. Se si vuole iniziare una nuova conversazione tradotta con un altro utente, è necessario abilitare le conversazioni tradotte anche nel profilo di quella persona.

Per effettuare una chiamata audio o video tradotta, toccare o fare clic sul pulsante chiamata audio o video nella conversazione. La voce verrà tradotta e la traduzione verrà visualizzata anche come sottotitoli nella finestra di chiamata.