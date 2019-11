Console portatili da 30 €: guida alla scelta

Filippo Vendrame,

Quando si parla di console si pensa subito alle grandi console da salotto come Xbox One e PS4. In realtà, in commercio esistono dei prodotti concettualmente differenti e molto meno costosi e comunque sempre divertenti da utilizzare. Trattasi delle console portatili che come fa ben intuire il nome permettono di giocare e di divertirsi fuori casa, magari mentre si sta viaggiando in treno. Di questi prodotti ce ne sono tantissimi e spesso a basso costo.

Proprio le console portatili low cost sono tra le più interessanti in quanto permettono di divertirsi investendo cifre davvero minime. Sono strutturate come la maggior parte delle console portatili con ampio display e diversi comandi ma presentano una particolarità. Al loro interno dispongono, infatti, di diverse centinaia di giochi già caricati, per lo più vecchie glorie delle sale giochi degli anni ’80 e ’90.

Dispositivi che piaceranno sicuramente ai nostalgici delle sale giochi del passato ma che sanno divertire anche i più giovani. Molti dei giochi caricati, pur non disponendo delle sofisticazioni dei titoli moderni, sono comunque avvincerti e divertenti. Il fatto di poterne disporre di molteplici, rende queste console portatili anche molto longeve nel tempo.

Console portatili: come si scelgono

Concettualmente sono tutte abbastanza simili ad accezione di alcuni prodotti premium. Da valutare sicuramente la grandezza del display e la quantità di giochi caricati o disponibili. Fondamentale poi leggere le recensioni di chi le ha acquistate per valutarne la qualità visto che spesso sono proposte da brand poco noti.

E se poi si possono acquistare in sconto come su Amazon, l’investimento è ancora più vantaggioso. Ecco una selezione di console portatili dal prezzo massimo di circa 30 euro.

Console portatili da 30 €: quali acquistare

ZHISHAN Console di Gioco Portatile per Bambini : più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: più di 100 giochi inclusi. 4 ore di autonomia. Prezzo di 27,98 euro. (Trova l’offerta su Amazon) MERIT OCEAN X6 PSP : 650 giochi non ripetuti all’interno, totale 10000. Lettore MP3 MP4 / film / fotocamera / ebook / funzione di registrazione. Prezzo di 39,99 euro. (Acquista con gli sconti di Amazon)

: 650 giochi non ripetuti all’interno, totale 10000. Lettore MP3 MP4 / film / fotocamera / ebook / funzione di registrazione. Prezzo di 39,99 euro. (Acquista con gli sconti di Amazon) QUMOX Console per videogiochi retroilluminata: Schermo TFT LCD da 4,3 pollici, Grande memoria da 8 GB, centinaia di giochi classici incorporati. Prezzo di 33,59 ero. (Trova l’offerta su Amazon)

Console per videogiochi retroilluminata: Schermo TFT LCD da 4,3 pollici, Grande memoria da 8 GB, centinaia di giochi classici incorporati. Prezzo di 33,59 ero. (Trova l’offerta su Amazon) Anbernic Console di Giochi Portatile: 168 giochi classici incorporati. Prezzo di 19,99 euro. (Trova lo sconto su Amazon)