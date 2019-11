Doro 8080 e nuovi feature phone in Italia

Luca Colantuoni,

L’azienda svedese aveva annunciato uno smartphone e quattro feature phone all’IFA di Berlino. Ora i nuovi dispositivi possono essere acquistati anche in Italia. Il più interessante è sicuramente il Doro 8080 con Android 9 Pie. Doro 7030, 6620 e 6060 sono telefoni a conchiglia, mentre il Doro 7010 ha un design tradizionale.

Il Doro 8080 ha uno schermo da 5,7 pollici, protetto dal vetro Dragontrail, con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 439, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Sono inoltre presenti le fotocamere posteriore e frontale da 16 e 5 megapixel, moduli WiFi 802,11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.200 mAh.

Ci sono diverse caratteristiche e funzionalità indirizzate ai cosiddetti “senior attivi”, come la modalità di visualizzazione per utenti con problemi visivi, la suoneria amplificata, la compatibilità con le protesi acustiche, l’interfaccia Eva che mostra i passi da seguire e il pulsante per il servizio Response by Doro che permette di chiedere aiuto ad amici, parenti o ad un centro di assistenza disponibile 24 ore su 24. Il prezzo del Doro 8080 (colori bianco e nero) è 349,00 euro.

I Doro 7030, 6620 e 6060 sono feature phone a conchiglia con schermo interno da 2,8 pollici (320×240 pixel). Il Doro 6060 ha anche un piccolo display esterno per orario e chiamate in arrivo. Sono presenti fotocamere da 2 o 3 megapixel, moduli WiFi, Bluetooth, GPS e 2G/3G/4G, microSD e jack audio da 3,5 millimetri. I Doro 6060 e 6620 hanno inoltre una base di ricarica. I prezzi sono 109,99 euro (Doro 7030), 99,99 euro (Doro 6620) e 79,99 euro (Doro 6060).

Il Doro 7010 possiede caratteristiche simili, ma ha un design classico con tastiera fisica. Lo smartphone permette di utilizzare Facebook e WhatsApp (come il Doro 7030). Il prezzo del Doro 7010 è 99,99 euro. Gli over 65 possono quindi scegliere il dispositivo che soddisfa al meglio le proprie esigenze.