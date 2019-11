HP annuncia il suo Black Friday

Filippo Vendrame,

Il Black Friday è un periodo di forti sconti di cui è possibile approfittare per effettuare spese di una certa importanza come, per esempio, cambiare il PC di casa. HP fa sapere che sarà protagonista del periodo degli sconti del venerdì nero. La società sottolinea che per agevolare i clienti ad acquistare i migliori prodotti presenti su HP Store, dal 29 Novembre al 2 Dicembre il sito sarà completamente dedicato al Black Friday e al Cyber Monday con promozioni ed iniziative imperdibili.

Approfittare degli sconti che proporrà HP sarà molto semplice. Quello che gli interessati dovranno fare è accedere alla pagina dedicata all’iniziativa che la società ha predisposto per scoprire un mondo di dispositivi da acquistare, con anche qualche piccolo suggerimento per rendere la propria esperienza di shopping online davvero unica.

HP ricorda che gli acquisti sopra i 15 euro all’interno del suo store online prevedono la spedizione gratuita. La società suggerisce agli interessati di provvedere sin da subito con la creazione del loro account per risparmiare tempo e rimanere aggiornati durante tutto il Black Friday.

Non ci sono indizi sugli sconti che saranno proposti ma sicuramente le persone potranno approfittare di offerte speciali sui computer, sui monitor e su tantissimi altri prodotti. Se l’obiettivo è quello di aggiornare la propria dotazione tecnologica, il Black Friday di HP potrebbe rappresentare una buona opportunità.

Il Black Friday 2019 si terrà venerdì 29 novembre 2019.