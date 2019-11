Filippo Vendrame,

Il 5G permette di offrire nuovi servizi oggi non proponibili con le normale reti 4G. Tra questi anche quelli legati all’intrattenimento. Un assaggio di quello che si potrà avere in futuro lo ha dato Vodafone durante la trasmissione X Factor. Nel corso della quarta puntata, infatti, si è esibita come ospite Gianna Nannini che ha cantato il suo successo “Ragazzo dell’Europa”. La particolarità era che la cantante italiana non era fisicamente sul palco dell’X Factor Dome di Monza in quanto si trovava a Berlino. Gianna Nannini ha comunque potuto essere virtuale presente ed interagire con i concorrenti, grazie ad un ologramma trasmesso attraverso la Giga Network 5G di Vodafone.

Grazie alle caratteristiche della rete 5G di Vodafone quali la bassissima latenza e l’ampia banda che hanno permesso il trasferimento ultrarapido di flussi video in alta definizione, è stato possibile garantire una performance di altissima qualità audio-video e l’interazione in tempo reale tra la cantante e i ragazzi in gara. Il flusso video in alta qualità ha attraversato in roaming la rete Vodafone da Berlino a Monza dove, ha preso forma l’ologramma di Gianna Nannini che, proiettato sul palco di X Factor, ha potuto cantare e muoversi liberamente insieme ai concorrenti dello show.

Un evento unico nel suo genere che apre le porte a nuovi scenari di intrattenimento e che avviene sul palco di uno show da sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Inoltre, da evidenziare che Vodafone ha lanciato Ready for X Factor, una sfida canora che darà la possibilità al vincitore del contest di duettare ologrammato con uno dei concorrenti finalisti grazie alla Giga Network 5G di Vodafone. Per partecipare basta iscriversi attraverso il form online e caricare un video canoro sul proprio profilo Instagram utilizzando #ReadyforXFactor e taggando @VodafoneIt.